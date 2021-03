Lukijan mielipide: Nälkämaan salkunhoitajat

Kajaanin kuntavaaliehdokas Aki Räisänen kirjoittaa ( KS 15.3.) näin: "Ellei tätä omistusta ja tuottoja olisi, niin kuntaverotus olisi kireämpi, maksut korkeampia, koulut korjaamatta ja uudet rakentamatta."

Ehdokas tarkoittaa Loiste-konsernia ja sen omistamista yhdessä Sotkamon kanssa. Loiste on siis näille kunnille varsinainen rahasampo ja melkein kaiken mahdollisen hyvän rahoittaja. Ei olla köyhiä eikä kipeitä.

Sähkönmyynnillä Loiste-konserni ei ole tehnyt niin paljon tuottoa kuin se tekee konserniin kuuluvalla Kajavella ja sen hoitamalla sähkönsiirrolla. Sähkö on kilpailtu hyödyke mutta sähkönsiirtoon konsernilla on alueellaan monopoli. Hinnoittelu on ollut lähes täysin vapaata ja hinnat sen mukaisia. Ja tuotot omistajille isojen kehujen väärtejä. Kajaven ja sen omistajien ahneudesta kertoo se, että kun siirtohinnoitteluun oltiin valtakunnallisesti puuttumassa, se korotti vielä kerran rutkasti hintoja.

Kirjoittaja jättää kertomatta, että omistajakunnat myivät yhtiöstä aiemmin vähemmistöosuuden ulkomaisille ostajille. Tarkoitus oli ottaa yhtiöstä varoja ulos niin paljon kuin mahdollista ennen kuin monopolihinnoittelua pantaisiin kuriin ja konsernin hyödyntäminen sitä kautta vähenisi ja sen arvo pienenisi. Kajaani pystyi myyntituloilla muodostamaan noin 150 miljoonan euron sijoitussalkun. Siitä huolehtivat salkunhoitajat, joille diili on varmaan kuin märkä uni.

Suomessa kolmannes kunnista käyttää salkunhoitajia eli toisin sanoen kunnilla on sellaista omaisuutta, jonka sijoittamiseen ja hoitamiseen ne itse eivät pysty. Sijoitussalkut sisältänevät osakkeita, rahasto-osuuksia, korko- ja velkapapereita ja mitä muuta sijoitussalkussa yleensä on. Kaikkiin niihin liittyy kuitenkin riski. Jos Loisteen omistus nähtiin riskinä, aivan varmasti riski sijoitussalkussa on paljon suurempi. Geelitukat saavat muhkeat palkkionsa sijoituspeleistä mutta meille kuntalaisille jää riski.

Toimintaa Loiste-asiassa ja siihen liittyvissä sijoituksissa perustellaan sillä, että kaikki kaupungin poliittiset ryhmät ovat olleet siinä mukana. Siis, jos asiassa on jotakin hävettävää, häpeä on yhteinen. Minusta hävettävää on se, että kunnat lähtevät pelaamaan yhteisillä varoilla ja omaisuudella sijoituspeliä, jota ne eivät itse hallitse.

On surkuhupaisaa seurata keskustelua, jossa sähkön korkeita siirtohintoja puolustellaan suurilla osinkotuotoilla kuntaomistajille. Karu totuus on ilmeisesti se, että osakkaiden kesken on kaupan yhteydessä sovittu siirtohinnan pitämisestä niin korkealla kuin laki vain sallii. Miksi muuten päätöksistä vastaavat vakuuttelevat, että hintaa voidaan muuttaa vain lailla.

Ismo Heikkinen

kuntavaaliehdokas (vas. sit.)

Kajaani