Lukijan mielipide: Naton täysjäsenyys pikimmiten

Suomen Nato-ratkaisun lähestyessä Kreml on aloittanut pelottelukampanjan. Venäjä on ilmoittanut, että jos muiden muassa Suomi hakee Naton jäseneksi on Venäjän lisättävä varustautumistaan Suomen ja Venäjän väliselle rajalle sekä Itämeren alueelle.

Eihän siinä varustautumisessa mitään ongelmaa ole, kunhan Venäjä vain pysyy omalla puolellaan – ongelmia syntyy vasta sitten jos Venäjä tulee tykein ja panssarein rajan yli Suomen puolelle.

Tätä mahdollista tilannetta varten Suomen on syytä varautua. Varmin ja paras varustautumiskeino on Naton täysjäsenyys mitä pikimmin.

Nato ei ole mikään hyökkäysliitto, eikä sen jäsenyys muuta Suomen suhtautumista naapurivaltioihin tai muihinkaan. Naton nimikin, Pohjois-Atlantin Puolustusliitto, tarkoittaa puolustusta eikä hyökkäystä.

Norja on jo kauan ollut Naton jäsen. Onko Suomen tai Ruotsin tarvinnut pelätä Norjan hyökkäystä Suomeen tai Ruotsiin? Ei varmasti – kyllä se pelon aiheuttaja on kokonaan eri suunnalla kuin Nato-maa Norja.

Pentti Kettunen

ex-kansanedustaja (ps.)

Kajaani