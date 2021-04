Lukijan mielipide: Nyt on "silimät selällään"

Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Andres Adelrceutz kertoi (HS 27.03) koronarokotuksista , että "jokainen puolue pitää koronarajoituksia päätettäessä esillä omalle kannattajakunnalleen tärkeitä asioita". (Hänelle me olivat pohjoismaiset yhteydet...)

Kerrankin rehellinen poliitikko, joka todistaa, että heille ei olekaan tärkeintä koko kansakuntamme hyvinvointi eikä oman maan (korona)hätätila, vaan se oma puolue!

Sittemmin on jo ilmaantunut muitakin poliitikkoja, jotka sotkevat politiikan terveydenhoitoon ja vastustavat kriisialueiden (Helsinki,Turku) rokotuksia muita alueita nopeammalla rokotusvauhdilla, vaikka näillä alueilla tautia esiintyy enemmän.

On todettu monen asiantuntijan kuten kansallinen rokotusasiantuntijaryhmän toimesta, että muiden rajoitustoimenpiteitten lisäksi tarttuvuus pienenisi 20 prosenttia näillä väkirikkailla alueilla, jos rokotukset kohdistettaisiin sinne.

Juuri siksi, että näillä alueilla on myös maamme suurin henkilöiden liikkuvuus, on erittäin tärkeää pysäyttää koronan leviäminen. Poliitikot unohtavat, että esimerkiksi puutiaisaivokuumerokotuksien kohdentaminen on jo nyt alueellista.

Kohta kai poliitikot esittävät, että "kun on meidän puolueen jäsenkirja ja sopiva yhteiskunnallinen asema, heidät rokotetaan ensin".

Vanha sanonta politiikkojen toiminnasta on: Oma etu ensin, sitten vasta oman puolueen ja viimeiseksi maamme (yhteinen) etu, jos jää aikaa.

Juhani Nissinen

Teppana, Kajaani