Lukijan Mielipide: Nyt yhteistyöhön Kainuun puolesta

Kuntavaalit on käyty. Keskusta oli vaaleissa kainuulaisten selkeä suosikki.

Kiitos äänestäjille, ja onnittelut valituille yli puoluerajojen.

Vaalien alla annettiin ymmärtää, että Kainuun ainoa tulevaisuus olisi yhden kunnan Kainuu monokaupunki-periaatteella. Nykyinen kuntaperusteinen maakuntamme maalattiin vain turhaksi haihatteluksi, suorastaan voimafantasiaksi.

Tämä linja ei vaaleissa saanut kannatusta. Hyvä niin.

Nyt on katse käännettävä yhteistyöhön. Keskusta on valmis viemään Kainuun kuntia yhteistyössä eteenpäin. Mitäpä se hyvejää -asenne ja some-jurputus eivät asioita edistä.

Tarvitaan eteenpäin katsomista ja yhteispeliä ottaen huomioon Kainuun kuntien laaja-alaiset vahvuudet.

Meidän kainuulaisten pitää puhaltaa yhteen hiileen. Yhtenäisyydessä on alueemme turva ja tulevaisuus. Tätä yhteispeliä alamme tekemään vahvemmalta pohjalta, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus menee läpi eduskunnassa.

Tärkeä osa uudistusta on, ettei kuntataloutta raunioittavia sote-laskuja enää lähetetä kuntiin. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnan hoidettavaksi, kainuulaisten kuntien sijaan rahoituksen hoitaa valtio.

Valtaosa kuntien tehtävistä jää kuntiin. Esimerkiksi kouluista, asumisesta, vesi- ja jätehuollosta, kirjastoista ja nuorisotyöstä päättäminen onnistuu kunnilta jatkossakin.

Mitäpä se hyvejää -asenne ja some-jurputus eivät asioita edistä. Tarvitaan eteenpäin katsomista ja kuntien yhteispeliä.

Vanhalla sote-mallilla jatkaminen uhkaisi näitä palveluita. Sairaanhoitopiirien turpoavat laskut ovat merkinneet leikkauksia ja veronkorotuksia kunnissa, joille laskut on lähetetty. Kunnilla on ollut kaksi vaihtoehtoa: Kainuun sotelta tullut lasku on voitu maksaa itkulle tai ilman.

Nyt tämä kuntien kurjistaminen on lopetettava. On torjuttava kuntaveron isot korotukset, kuntapalvelujen isot leikkaukset ja pakon edessä tehtävät kuntaliitokset. Kuntatalous on vakautettava. Ilman sote-uudistusta tämä ei onnistu.

Etelän oppositiopoliitikot moittivat sote-uudistusta, koska sen rahoitusmallissa voittajia ovat Itä- ja Pohjois-Suomi.

Totta on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen näkymät kohenevat alueellamme sote-uudistuksen myötä.

Euroja kohdistetaan valtion pussista enemmän alueille, jossa hoidon tarvitsijoita on enemmän.

Tämä on oikeudenmukaista aluepolitiikkaa. Alueiden välisiä eroja on tasattava.

Kuntien palveluja on puolustettava. Sairaat ja ikääntyneet ansaitsevat asiallisen hoivan koko maassa. Siksi äänestän sote-uudistuksen puolesta.

Tuomas Kettunen

kansanedustaja (kesk.)Kuhmo

Mitäpä se hyvejää -asenneja some-jurputuseivät asioita edistä.

Tarvitaan eteenpäinkatsomista jakuntien yhteispeliä.