Lukijan mielipide: Omaishoitajan arkea – ''Omaishoitaja jää usein oman onnensa varaan''

Yhdeksän vuotta eikä suotta on kulunut aikaa, kun hoidettavani sairastui vakavaan syöpään. Kymmeniä ellei jo yli sata sytostaattihoitoa, sädetyksiä ja kuvantamisia sekä verikokeita ehkä kaiken kaikkiaan monia satoja jo tähän päivään mennessä.

Elämä on rankkaa, mutta välillä on hengissä pysymiseksi luettava Aku Ankkaa . Leikki sikseen.

Jos ei ole huumoria, en olisi enää tässä.

Omaishoitajia on paljon ja kaikki tietävät miksi. Monet hoidettavista kuuluisivat vointinsa puolesta hoitokoteihin ja niin edelleen. Meitä on monia ja paljon Kainuussa ja Suomessa. Meidän harteilla ovat kirjavat arjet ja työtaakat, joista palkkio on pieni.

Eihän tätä kukaan rahan vuoksi tee vaan etiikan ja moraalin vuoksi ja siksi, että se läheinen ja rakas on sairastunut. Tässä tehtävässä veri punnitaan: joko lähdet suhteesta tai jäät hoitamaan. Monia muita vaihtoehtoja ei ole.

* * *

Mitä yhteiskunta tarjoaa omaishoitajille? Usein miten mitättömän palkkion kuukaudessa suureen ja vaativaan työmäärään nähden.

Monet omaishoitajat tekevät työn vaativuuden osalta miltei lähihoitajan ja sairaanhoitajan työtehtäviä vastaavia ja vaativia tehtäviä.

Ruoanlaitto, siivous, terveydenhuollon käynnit, lääkkeiden laitto ja tuhat muuta arjen asiaa. Omaishoitajan arjessa on paljon tehtävää.

Yksi tärkeä kulma, jonka haluan tuoda esiin, on omaishoitajan oma jaksaminen.

Koskaan jos aniharvoin joku kysyy, että mitä omaishoitajalle kuuluu.

Hyvin tyypillistä on se, että ystävät ja sukulaiset sekä kulkijat kysyvät aina, että mitä hoidettavalle kuuluu? Koskaan jos aniharvoin joku kysyy, että mitä omaishoitajalle kuuluu.

* * *

Omaishoitaja jää hyvin usein nopen osalle ja oman onnensa varaan. On pidettävä huolta yksin ja vain monesti yksin omasta jaksamisestaan.

Monilta se unohtuu, kuten on käynyt joskus itsellenikin, mutta niistä oppii, kun simahtaa täysin ja unohtuu korpimaille.

SPR:n vuotuiset virkistyspäivät on ainoa mitä tarjotaan, lähestulkoon, mutta nekin on peruttu koronan vuoksi. Kajaanissa OmaisOiva tekee tärkeää ja hyvää työtä.

Tässä kohdin täytyy muistaa myös eri lainsäädännön alla raskasta työtä tekevät henkilökohtaiset avustajat.

Kovaa työtä tekevät hekin. Hekin kaipaavat tukea ja arvostusta työlleen.

Palaan aiheeseen, joten lyhyestä virsi kaunis.

Asioita voi ymmärtää vasta sitten, kun ne tulevat vastaan omassa elämässä, ja jokainen kokee ne omalla tavallaan sekä käsittelee ne omalla tavallaan.

Toivon kaikille jaksamista ja terveyttä!

Kari Seppälä

omaishoitaja

Kajaani