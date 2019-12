Lukijan mielipide: On uuden ajan aluepolitiikan aika

Uuden vuosikymmenen alkaessa on pohdittava, millaista politiikkaa meidän on harjoitettava, että saamme koko Suomen mukaan tuottamaan kasvua alue- ja kansantalouteen. Alueet tarvitsevat omien raaka-ainevarantojen jalostukseen pohjautuvia "veturiyrityksiä", joiden avulla saadaan taloudellinen toimeliaisuus liikkeelle koko maassa.

Tällä hetkellä suurin osa Kainuussa tuotetuista raaka-aineista viedään jalostettavaksi pitkien matkojen päähän Kainuun ulkopuolelle. Metsätaloudessa viedään kuitupuu ja maataloudessa maito ja liha. Kun esimerkiksi metsätaloudessa jalostus tehdään raaka-ainevarantojen keskellä, pystytään kuljetuksen aiheuttama hiilijalanjälki minimoimaan verrattuna siihen, että jos puuraaka-aine kuljetaan kauas Kainuun ulkopuolelle juna- tai rekkakuljetuksena. Kuljetuksen maksavat metsänomistajat alentuneena kantohintana ja korjuu-urakoitsijat alentuneena korjuutaksana. Lisäksi valtio joutuu maksamaan infran kulumisen kustannukset.

Paltamoon suunniteltu biotuotetehdas sijaitsee raaka-ainevarantojen keskellä, liiketaloudellisesti parhaalla paikalla, jossa on valmis infra (tiet, rautatie, sähköverkko) sekä työvoimaa saatavilla. Voikin sanoa, että Paltamo on Suomen paras paikka biotuotetehtaan sijoituspaikaksi.

Tehdashankkeen lähtökohtana on oltava alue- ja kansantalouden edut ja se täytyy näkyä kaikissa suunnittelun vaiheissa. Tämä varmistetaan sillä, että tehdasyhtiön päätösvalta on suomalaisten yritysten ja Suomen valtion käsissä.

Suomen valtion kansallisvarallisuutta ovat valtion metsät ja ne sijaitsevat pääosin Kainuussa ja Lapissa. Suomen tulee hyödyntää kansallisvarallisuus alue- ja kansantalouden hyväksi kuten Norjan valtio tekee.

Norjan kansallisvarallisuutta on öljy ja siitä saatava tuotto on sijoitettu öljyrahastoon, jonka arvo on tällä hetkellä lähes 1000 miljardia euroa, eli noin 18 kertaa Suomen valtion budjetin suuruinen. Norja käyttää öljyrahaston varoja esimerkiksi alue- ja maataloustukiin, hyvinvointipalveluihin ja infraan. Öljyrahaston varoilla on katettu Norjan valtion alijäämäisiä budjetteja.

Finnpulpin Kuopion tehdashankkeen ympäristöluvan kariutuminen KHO:n päätöksellä, on aiheuttanut vilkasta keskustelua. Kun päätöksen perusteluja katsotaan faktatietojen pohjalta, voidaan todeta, että se oli oikea päätös. Tiukat ympäristölupaehdot olisi Kuopiossakin voitu täyttää puolta pienemmällä tuotannolla (600 000-700 000 sellutonnia), eräkeittotekniikalla sekä ympäristöystävällisellä valkaisulla, jossa käytetään happea, vetyperoksidia ja otsonia.

Kuopion tehdashanketta ei kannata enää jäädä haaveilemaan tuossa mittakaavassa vaan suunnata katseet eteenpäin. Paltamon ja Kemijärven tehdashankkeita on vietävä eteenpäin.

Tehdashankkeiden yksinkertaistettu taloudellisen toiminnan edellytys on, että raaka-ainetta on riittävästi ja lopputuotteille on markkinat. Ensin on rakennettava sellutehdas, jossa kuidutetaan eräkeittotekniikalla havu- ja koivukuitupuut perusselluksi ja/tai liukoselluksi. Tämän jälkeen voidaan jalostaa markkinoiden kysyntää vastaavia tuotteita. Edellytyksenä on, että nämä jatkojalosteet tuottavat parempaa käyttökatetta kuin perus- tai liukosellu.

Hiilijalanjäljen minimoiminen on oltava tehtaan suunnittelun lähtökohtana. Tässä ovat avainasemassa tuotantoprosessien valinta ja sivuvirtojen hyödyntäminen sekä tehtaan tuottaman ylijäämäenergian käyttäminen taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Paltamon tehdas on uudenajan biotuotetehdas, jossa kiertotalouden on oltava kaikkien tuotantoprosessien lähtökohtana.

Tulevaisuudessa on mahdollista, että tehtaalle raaka-aineita kuljettavat rekka-autot, tehdasalueen kuljetuskalusto ja muu autoliikenne käyttävät polttoaineena tehdasalueella tuotettua biopolttoainetta. Tämä on kiertotaloutta parhaimmillaan ja näin hiilijalanjälki saadaan minimoitua.

Meidän kainuulaisten täytyy rohkeasti puolustaa oikeutta omiin raaka-aineisiin ja niiden jalostamiseen Kainuussa. "Siirtomaapolitiikan" on loputtava. Uudenajan aluepolitiikka on vastakohta siirtomaapolitiikalle. Silloin eri alueiden on mahdollista kehittyä ja kasvaa omiin raaka-ainevaroihin perustuvan jalostuksen avulla.

Valtio omistaa noin puolet Kainuun ja Lapin talousmetsistä, joten sillä on suurena raaka-aineen omistajana oikeus ja velvollisuus osallistua investointeihin. Näin saadaan raaka-aineen jalostusarvo hyödyttämään alue- ja kansantaloutta. Aluetalous ja kansantalous saavat pääomaa, jolla voidaan rahoittaa kaikkien suomalaisten tarvitsemia palveluja, koulutusta ja uusia kehityskohteita. Tämä on uuden ajan aluepolitiikkaa parhaimmillaan.

Tuomas Kettunen

kansanedustaja (kesk.)

Kuhmo