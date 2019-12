Lukijan mielipide: Ortodoksikirkko hylkää pohjoisen – Kuhmon ja Sotkamon kirkkoja uhkaa sulkeminen

Ortodoksikirkko runnoo läpi hallinnonuudistusta. Tavoitteena on voimavarojen tarkoituksenmukainen käyttö ja kestävä talous, osaamisen jakaminen ja päällekkäisyyksien poisto, mihin pyritään läänittämällä suurseurakuntia.

Kiinteistötyöryhmä esitti kiinteistönhoidon keskittämistä ja useiden pohjoisten pyhäkköjen sulkemista. Luokkaan "rakennuksesta luopumisen aikataulu selvitettävä" joutuivat muun muassa Ivalon, Kemin, Sotkamon ja Kuhmon kirkot. Pohjoisessa ei ole Lapin sodankaan takia vanhoja kulttuurirakennuksia, pyhäkköverkko on harva. Onneksi Museovirasto älähti (HS 29.11.2019).

Kirkollishallitus päätti 25.11.2019 perustaa entisten Oulun ja Lapin läänien kokoisen seurakunnan velkaisesta Oulun seurakunnasta, Lapin seurakunnasta ja taloudeltaan terveestä Kajaanin seurakunnasta "seurakuntien lausuntojen ja piispan käymien neuvottelujen perusteella".

Esittelijä metropoliitta Elia käveli Kajaanin seurakunnan yli. Ortodoksisuus perustuu pienyhteisöihin, mikä rapautuu jättiseurakunnissa. Onkohan koltilta kysytty mitään?

Kuulemisessa Kajaanissa metropoliitta väitti, ettei kiinteistökeskittämisellä ole tekemistä uudistuksen kanssa. Kiinteistökulut ovat kuitenkin suuri menoerä. Keskittäminen nostaa hoitokuluja talkootyövoimasta luovuttaessa, minkä jälkeen kirkkoja on helppo muuttaa vaikka pelihalleiksi.

Kirkkolaki määrittelee kirkon tehtäväksi ihmisten palvelemisen. Ihmisiin ei vetoa piispojen yksimielisyys. Keskushallinnon ylemmyyden korostaminen on patriarkaalisuutta sen kielteisessä merkityksessä. Seurakuntalaiset kokevat veroäyrin korotuksen ja palvelujen karsimisen jatkumisen. Seurauksena he äänestänevät jaloillaan. Rahaa on vähän, väki hajallaan laajassa maassa. Olisiko järkevää madaltaa hallintoa ja tehdä Suomesta yksi hiippakunta?

Rakastan ortodoksikirkkojen kauneutta ja liturgian pysyvyyttä. Kun osa kirkkokunnista seilaa ajan hengellä kuin surffarit aalloilla, ortodoksinen kirkko kurkottaa alkukirkkoon, ihmisarvon kunnioitukseen.

Nyt pienyhteisöt ja pohjoisen olot unohdettiin. Menettääkö kansankirkkomme tällä tiellä lakisääteisen roolinsa? Siirrytäänkö lähivuosina uskovien maksamiin toimitusmaksuihin?

Eila Valtanen

Nyt pienyhteisöt ja pohjoisen olot unohdettiin.

Menettääkö kansankirkkomme tällä tiellä lakisääteisen roolinsa?