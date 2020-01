Lukijan mielipide: Osaajapula räjähtää Kainuussa käsiin

Tuoreimman pk-yritysbarometrin mukaan yli puolet Kainuun yrityksistä kokee osaavan työvoiman pulan kasvun esteeksi. Yrityksissä pohditaan, kannattaako investoida, jos osaavaa työvoimaa ei löydy.

Kainuun työllisyystilanne on tällä hetkellä erinomainen. Työttömiä työnhakijoita on TE-toimiston mukaan noin 3000, kun kymmenen vuotta sitten luku oli 8 000. Työttömistä osatyökykyisiä on 20 prosenttia ja työkyvyttömiä 10 prosenttia. Kainuussa on vuonna 2019 eläköitynyt 1 279 henkilöä, mutta työmarkkinoille tullut vain 700 uutta työntekijää. Pitkään puhuttu työvoimapula on siis jo arkipäivää.

Yritykset ovat reagoineet työvoimapulaan laskemalla osaamisvaatimuksia, kouluttamalla työvoimaa oppisopimuksella ja koulutussopimuksella. Työhön pääsee jo sopivalla asenteella. Katseet on suunnattu myös ulkomaille, vaikka kielimuuri ja työlupien ylipitkät käsittelyajat hidastavat prosesseja.

Ei ole enää yksittäistä alaa, missä olisi erityisesti rekrytointiongelmia, vaan kaikilla aloilla on vaikeuksia löytää työvoimaa. Esimerkiksi sotella jää yli 100 osaajaa eläkkeelle, joten työvoimapula on merkittävä. Pula ei ole pelkästään lääkäreistä, vaan kaikkien työtehtävien osaajista. Metsäalalle tarvitaan 400 uutta työntekijää seuraavan kahden vuoden sisällä. Kotimaista työvoimaa alalle on ollut vaikea saada. Matkailuala kilpailee työntekijöistä Lapin kanssa.

Kainuussa pitää herätä nopeasti osaajapulan pian käsiin räjähtävään ongelmaan. Mikäli asiaan ei tartuta konkreettisesti, menetämme maakunnan kilpailukykyä. Rekrytoinnin ongelma pitää nähdä Kainuun yhteisenä ongelmana ja toimia yhteistyössä. Nyt ei saa poteroitua kuntiin puolustamaan reviireitään.

Ellei Kainuuseen saada osaavaa työvoimaa yritysten nykyisiin tai kasvun tarpeisiin, on vaarana, että yritykset siirtyvät pois Kainuusta. Yritykset hakeutuvat seuduille, jossa työvoimaa on tarjolla.

Kainuun pitää varmistaa , että koulutusta on tarjolla monipuolisesti. Kajaanin AMK:n rahoitus on turvattava ja yliopistokeskusta vahvistettava. Voisiko Kainuuseen saada yliopistotason koulutusta maakunnan vahvuusaloille? Koulutussopimusta pitää markkinoida aktiivisesti niin nuorille kuin yrityksillekin, jotta nuorilla olisi mahdollisuus opiskella henkilökohtaisen koulutussuunnitelman mukaisesti.

Kainuussa elämänlaatu on hyvä, se pitää tehdä tunnetuksi myös tulo- ja paluumuuttajille. Kainuussa on hyvät vapaa-ajan palvelut ja asuminen on edullista. Kainuun brändityöryhmän tulokset tulee saada nopeasti näkyville ja käytäntöön.

Kainuun saavutettavuus on vähintään säilytettävä, mielellään parannettava. Esimerkiksi Turusta on useita lentoyhteyksiä Puolaan, josta saadaan työvoimaa yritysten tarpeisiin. Myös raideliikenteen vuorojen tulee palvella työmatkalaisia.

Yritysten avoimista työpaikoista vain 39 prosenttia löytyy rekrytointisivuilta. Työpaikat tulisi saada näkyvämmiksi nettiin. Myös ammattinimikkeet tulee olla selkokielellä.

Kainuussa on yli 60 henkilöä tekemässä erilaisia yrityspalveluita. Tätä verkostoa tulisi tiivistää, jotta palvelut olisivat näkyviä ja helposti löydettävissä. Yrityksille olisi hyötyä tukipalveluista esimerkiksi ulkomaisen työvoiman työlupien hakemuksissa.

Työvoimapula on Kainuun yhteinen ongelma ja yhdessä se pitää ratkaista. Aikaa ei ole ihmettelyyn, vaan toimeen on tartuttava nopeasti.

Kainuun Kokoomus, hallitus

Eero Suutari

Minna Karjalainen

Auli Halonen

Suvi Karjalainen

Toivo Sistonen

Jyri Saastamoinen

Markus Leinonen

Matti-Jussi Pollari

Olli Pietilä

Ahti Pakarinen

Jukka-Pekka Alanko

Unto Väisänen

