Lukijan mielipide: Osuuskauppasosialismi kukoistaa

Olen osuuskaupan jäsen, kuten niin moni muu suomalainen. Viime vuosikymmeninä osuuskaupat ovat kuitenkin toimineet vastoin sitä, mikä on oikein ja kohtuullista.

ABC-ketju on tappanut enemmän pienyrittäjyyttä kuin demarit ja vassarit yhdessä. ABC-tornit kurkottavat kohti taivasta lähes joka kylässä. Nämä liikennemyymälät ovat vieneet leivän suusta paitsi perinteisiltä huoltoasemayrittäjiltä myös pienkauppiailta. Ne tarjoavat samaa pika- ja muuta mössöruokaa ja keskimäärin niiden wc:t ovat yhtä epäsiistejä kuin toisissa ABC-myymälöissä.

Miten ne ovat saavuttaneet tämän menestyksen? No yksi syy on tietenkin asiakaskunta. Moni suomalainen on mielellään asiakasomistaja tai ei muuten halua kannattaa pienyrittäjyyttä. Nämä osuuskauppasosialistit eivät halua, että joku vaurastuu tai edes pärjää kohtuullisesti pienyrittäjyydellä. Suurin syy lienee kuitenkin se, etteivät osuuskaupan asiakkaat tule ajatelleeksi, millaista toimintaa tukevat kerätessään ostoksistaan bonuksia.

Mielenkiintoista Mielenkiintoista on myös se, miten kunnat ja kaupungit suostuvat kaavoittamaan ABC-ketjulle liikepaikkoja? Selitys löytyy kunnallisten luottamushenkilöiden kytköksistä osuuskauppoihin. Osuuskauppojen hallintoon on värvätty vahvoja kuntavaikuttajia, jotka junailevat kaavoitus- ja muut asiat osuuskauppojen mieleisiksi. Näitä osuuskauppakunnanisiä ja -äitejä ei tarvitse lahjoa. Heidät saa myötämielisiksi osuuskauppojen hankkeille, kun tarjoaa kokouksissa pullakahvit ja puhuu mukavia. Kaikki tapahtuu tietenkin "jalossa" osuuskauppahengessä. on myös se, miten kunnat ja kaupungit suostuvat kaavoittamaan ABC-ketjulle liikepaikkoja? Selitys löytyy kunnallisten luottamushenkilöiden kytköksistä osuuskauppoihin. Osuuskauppojen hallintoon on värvätty vahvoja kuntavaikuttajia, jotka junailevat kaavoitus- ja muut asiat osuuskauppojen mieleisiksi. Näitä osuuskauppakunnanisiä ja -äitejä ei tarvitse lahjoa. Heidät saa myötämielisiksi osuuskauppojen hankkeille, kun tarjoaa kokouksissa pullakahvit ja puhuu mukavia. Kaikki tapahtuu tietenkin "jalossa" osuuskauppahengessä.

Osuuskaupat masinoivat muutama vuosi sitten ruoan halpuuttamiskampanjan. MTK:n mukaan ne eivät halpuuttaneet oman katteensa vaan maataloustuottajien ja elintarvikeyritysten kustannuksella. Kun Suomessa juuri maanviljelijät olivat monen osuuskaupan perustajia, halpuuttaminen tapahtui siten osuuskauppojen kantaisien ja -äitien kustannuksella.

Suomussalmella osuuskaupan voima näkyi vastikään, kun Alko ilmoitti siirtävänsä myymälänsä S-marketin toimitiloihin. Osuuskauppa Maakunnan mukaan aloite tuli vuokramieheltä. Epäilen sitä suuresti. Miksi Alko siirtäisi myymälänsä huonommalle liikepaikalle? Alkon edustajan mukaan nykyiset tilat ovat liian suuret ja S-marketin tarjoamat 150 m2:n tilat ovat sopivammat.

Muutaman kerran paikallisessa Alkossa käyneensä ihmettelen selitystä. Eivät nuo nykyisetkään tilat vaikuta paljoa suuremmilta kuin osuuskaupan tarjoamat. Vaikea on myös uskoa, että S-marketin tilat olisivat toiminnallisestikaan nykyisiä olennaisesti paremmat.

Olikohan sittenkin niin, että Osuuskauppa Maakunta on tehnyt aloitteen Alkolle saadakseen asiakasvirrat enenevässä määrin S-marketiin ja siten vauhtia omalle liiketoiminnalleen? Ja oliko niin, että tästä syystä osuuskauppa on tarjonnut omia tilojaan alle torihintojen? Jos näin oli, se on markkinatalouden väärinkäyttöä.

Entä tulikohan Alkossa ajateltua loppuun liikepaikan vaihdosta?

Nykyisen liikepaikan etuna kun käsitykseni mukaan on se, että monet turistit ja muut ohikulkijat pysähtyvät Risteen kauppakeskuksessa ja asioivat samalla myös Alkossa. S-marketiin heitä tuskin saa poikkeamaan vaikka siellä Alko olisikin.

Juhani Seppänen

asianajaja, pienyrittäjä

Suomussalmi

ABC-ketju on tappanut enemmän pienyrittäjyyttä kuin demarit ja vassarit yhdessä.

ABC-tornit kurkottavat kohti taivasta lähes joka kylässä.