Lukijan mielipide: Otettaisiinko "takapakkia" sote-päättäjät?

Kun on seurannut tavoitetta saada 20 miljoonan euron säästöt aikaan, niin tavoite nykyisellä toimintarakenteella tuntuu mahdottomalta.

Miten olisi, jos kainuulaiset kunnat ja kaupungit ottaisivat sosiaali- ja perusterveydenhuollon omaksi tehtäväksi tai ottaisimme käyttöön niin sanotun vastuukuntamallin, jossa joku isompi kunta hoitaa pienemmän kunnan sosiaali- ja perusterveydenhuollon.

Silloin ei tarvitsisi kiistellä siitä, mitä toimintojen karsimista kukin kunta ja kaupunki ei salli ja ne perustuslain mukaan hoitaisivat itse velvollisuutensa ja kehittäisivät toimintaa varojensa mukaan.

Se henkilömäärä, joka oikeasti kussakin kunnassa ja kaupungissa toimii, siirtyisi myös niiden palvelukseen.

Sote-kuntayhtymän tehtäväksi jäisi erikoissairaanhoidon ja hallinnon koon tarkastelu ja toimenpiteet. Varsinaiseen sairauden hoitoon ei tarvitsisi erityisesti edes puuttua, koska se omankin kokemukseni mukaan toimii oikein hyvin.

Ainakin Sotkamolle tuo ratkaisu sopisi, sillä säästöä syntyisi vähintään 5 miljoona euroa , todennäköisesti jopa 10 miljoonaa euroa. Henkilökuntaan lisää tarvittaisiin vain sosiaalijohtaja.

Tässä karkea kaava, jolla sosiaali- ja perusterveyden kustannuksista saa jonkinlaisen käsityksen Sotkamon tilanteen mukaan.

Muut tuotot ja muut kulut tilinpäätösten mukaan ovat lähes yhtä suuret, joten niistä ei menoja tule.

Ratkaisevaa on henkilökunnan määrä, joka esimerkiksi Sotkamossa on noin 210 henkilöä ja kunnan työntekijöiden henkilöstökulut keskimäärin on 44 517 euroa vuodessa.

Siis 44 517 kertaa 210 on yhteensä 934 8670 euroa.

Tuo esimerkki sisältää vain varsinaisen toiminnan luvut.

Sotkamo maksoi vuonna 2020 sote-maksuja noin 45 miljoonaa euroa, erotus 35 miljoonaa euroa, joten perin erikoiselta nuo luvut näyttävät, kun muistetaan, että Kainuusta on väki vähentynyt kahden Sotkamon kokoisen kunnan väkiluku kuntayhtymän perustamisen jälkeen, mutta menot kasvavat joka vuosi miljoonilla.

Tuolla ratkaisulla voisi jäädä odottelemaan sitä valtion sote-uudistusta, joka aina kaatuu perustuslakiin kuntien itsemääräämisoikeudella.

Joka tapauksessa on syytä miettiä kannattaako nykyisellä mallilla jatkaa.

Viljo Tuhkanen

kuntavaaliehdokas (ps.)

Sotkamo