Lukijan mielipide: Päihdetyön punainen lanka?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päihdetilastollinen vuosikirja tarjoaa taustatietoa alkoholipolitiikan päätöksentekijöille ja suunnittelijoille. Sen mukaan Kainuun päihdehuollon kustannukset ovat valtion tasolla minimaaliset. Samaan aikaan tilastot kertovat, että Kainuussa käytetään toiseksi eniten alkoholia maassamme.

Tämä kertoo karua kieltä Kainuun päihdetyön tilanteesta ja kehittämisen tarpeesta. Vuosien ajan tilanne on näkynyt inhimillisen kärsimyksen lisäksi terveydenhuollossa erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollossa muun muassa lastensuojelun korkeina kustannuksina.

Meneillään olevan organisaatiomuutoksen yhteydessä tulee tilanteen muuttua kainuulaisten hyväksi.

Hyvinvointialueen kehittämiseen liittyen meneillään on erilaisia hankkeita, muun muassa Hellä-hanke. Hankkeesta löytyy lisätietoa Kainuun soten verkkosivuilta. Yhtenä hankkeen kehittämiskohteena on Kainuun mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuksien hoidon kehittäminen.

Hanke on erityisen haastava ja samalla todellinen mahdollisuus, sillä Kainuuseen tarvitaan ehdottomasti lisää erilaisia päihdetyön palvelumuotoja. Tässä muutostyössä on tärkeää kuulla hyvinvointialueen viranhaltijoiden lisäksi muita Kainuun alueen päihdetyöstä vastaavia toimijoita, järjestöjä ja kokemusasiantuntijoita. Yksi hankkeen tavoitteista on eri toimijoiden sujuvan yhteistyön vahvistaminen.

Parhaillaan on käynnissä mielenterveys- ja päihdehuoltolain uudistus. Lakimuutos on lausuntokierroksella 10.6.2022 saakka.

Lakia laadittaessa tulisi myös kuulla sekä päihdetyötä tekeviä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita että alan järjestöjä. Päihdeongelma on monitahoinen ongelma, joka vaatii huomioitavaksi kaikkien päihdeongelmaisten kanssa työskentelevien näkökulman huomioinnin.

Kainuussa on paljon päihdetyön osaamista. Se kannattaa hyödyntää huolella ja hyvässä hengessä.

Riippuvuuksista toipuminen vaatii laaja-alaista tietotaitoa sekä terveys-, että sosiaalityön puolelta, joita kolmannen sektorin toiminnot täydentävät. Yhteistyöllä voimme saada kiinni päihdetyön punaisesta langasta.

Anne Matilainen

psyk.sairaanhoitaja/diakoniatyöntekijä, Kajaanin ev.lut.srk

Anne Tuikka

sosiaalityöntekijä/aluekehittäjä, Kainuun soten aikuissosiaalityö, SOSRAKE-hanke

Kirsi Mäki

järjestökoordinaattori-koulutussuunnittelija, A-Kiltojen Liitto ry

Mikko Leskinen

puheenjohtaja / hanketyöntekijä Spartak Kajaani Ry

Piia Sumupuu

projektikoordinaattori Toimiva ry, Muutosta ilmassa -hanke

Reija Heikkinen

sosiaalityöntekijä/päihdetyöntekijä, eläkeläinen

Saija Himanka

asiantuntija, Ehyt ry

Tony Nummi

johtava sosiaalityöntekijä, Kainuun soten aikuissosiaalipalvelut