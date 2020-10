Lukijan mielipide: Palvelupisteemme toimivat ajanvarauksella

Antti Kejo kirjoitti Koti-Kajaanin verkkosivuilla (15.10.) viranomaisten palvelusta koronapandemian aikana ja mainitsee myös Maanmittauslaitoksen. Olemme Kejon kanssa samaa mieltä, että viranomaisten palvelun tulee toimia kaikissa tilanteissa.

Kevään poikkeusolojen aikana asiakaspalvelupisteemme siirtyivät ajanvaraukseen. Palvelupisteet eivät olleet missään vaiheessa kokonaan suljettuja. Asioimaan pääsi varaamalla ajan etukäteen, jos asian hoito vaatii palvelupisteessä käyntiä.

Meidän on asiakaspalvelussa otettava huomioon asioinnin turvallisuus – sekä henkilöstön että palvelupisteissä käyvien asiakkaiden. Haluamme toimia vastuullisesti ja turvallisesti, minkä vuoksi asiakkaiden käyntejä palvelupisteissä on jouduttu joissakin tapauksissa rajoittamaan. Joillakin alueilla rajoitukset on otettu uudestaan käyttöön syksyllä.

Sähköiset palvelumme ovat käytössä kattavasti koko ajan ja monet asiat hoituvat vaivattomasti ja turvallisesti omalta kotisohvalta.

Tietopalvelupäällikkö, Maanmittauslaitos

Pekka Jakobsson