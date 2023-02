Lukijan mielipide: Päteviä opettajia Kainuuseen, kiitos!

Kun Yle uutisoi (25.1.), että opettajankoulutus voisi alkaa Kajaanissa syksyllä 2024, kainuulaisten koulujen opettajainhuoneista kuului riemunkiljahduksia. Tätä on odotettu!

Kainuussa on nimittäin pula pätevistä opettajista. Opettajia tarvitaan koko Suomessa, mutta meillä tilanne on erittäin hankala: kaikissa kunnissa ei ole riittävästi koulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia, aineenopettajia ja erityisopettajia. Tilannetta ei helpota se, että tämän vuosikymmenen aikana Kainuun opetushenkilöstöstä eläköityy noin puolet.

Suomalaisen osaamistason lasku on puhututtanut viime aikoina. Oppimistulokset eivät käänny kasvuun väliaikaisilla toimilla, vaan tilanne vaatii konkreettisia ja pitkäjänteisiä tekoja myös kuntatasolla. Kainuu on tällä hetkellä matalasti koulutettu maakunta, mikä saattaa olla jopa kasvun ja kehittymisen este. Maakunnan kehittyminen vaatisi kainuulaisilta korkeakoulutasoista koulutusta. Jos lasten ja nuorten oppimisen peruspilarit jäävät hauraiksi, huteran perustuksen varaan on vaikea rakentaa korkeakouluopintoihin tarvittavia taitoja. Vahvojen perustaitojen opettamiseen tarvitsemme päteviä opettajia.

Ylen uutisessa todettiin, että opettajankoulutuksen aloittaminen on enää rahoituksesta kiinni. Me kainuulaiset opettajat toivomme hartaasti, että rahoitus saadaan kuntoon ja tahtotilaa rahoituksen järjestämiseksi löytyisi. Toivottavasti eduskuntavaaliehdokkaiden lupaukset pitävät vielä vaalien jälkeenkin.

Opettajankoulutusta järjestettäessä olisi huolehdittava siitä, että myös kainuulaiset pääsevät koulutukseen ja työn ohella opiskelua tuetaan riittävästi. Ennen opettajankoulutuksen alkamista on etukäteen pohdittava, miten koulutetut opettajat saataisiin jäämään Kainuuseen. Kainuun kuntien tulee systemaattisesti kehittää rekrytointia ja omaa houkuttelevuuttaan työnantajana, jotta "aivovuotoa" ei tapahdu. Jotta saamme houkuteltua uusia opettajia maakuntaamme, työhyvinvointisuunnitelmat ja rekrytointilisät kannattaa ottaa käyttöön.

Kajaanin kaupunki rekrytoi opettajia mm. Helsingissä Educa-messuilla 27.-28.1.2023. Messuilla oli yli 15 000 kävijää, joten valtakunnalliseen suurtapahtumaan osallistuminen oli varmasti kannattavaa. Kaikkien kainuulaisten kuntien tulisi osallistua opettajien rekrytointiin, sillä huoli pätevien opettajien saamisesta on koko Kainuun yhteinen huoli. Yhteistyössä on voimaa tässäkin asiassa.

Erika Mankinen

OAJ Kainuun puheenjohtaja

Mira Fordell

OAJ Kainuun alueyhdistys

YSI-jaos

jaoksen vetäjä