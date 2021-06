Lukijan mielipide: Pelataanko sisäpolitiikkaa yritystemme kustannuksella?

Euroopan unionissa on yhdessä vahvistettu ja sovittu periaatteet, joilla kehitysrahoitus jaetaan Euroopassa.

Tässä sopimuksessa Suomen rahoituksen perusta tulee Itä- ja Pohjois-Suomen olosuhteista. Lähtökohtana on ollut oikeudenmukaisuus.

Suomea on tähän saakka pidetty maana, joka on välillä jopa pilkun tarkasti varmistanut, että EU-rahoitus on kohdistunut ja käytetty siten, kuten ohjeissa ja määräyksissä vaaditaan.

Nyt näyttää siltä, että valitsemme toisen tien alueemme yritysten ja kehityksen kustannuksella.

Suomen sisäpolitiikassa pelataan nyt melkoista peliä. EU:n määrittelemästä rahojen myöntöperusteesta poiketen, nyt ollaan suunnittelemassa rahojen jakoa, jossa Itä- ja Pohjois-Suomelle kuuluvia kehityseuroja siirrellään omilla laskelmilla Etelä-Suomeen.

Tällaisella sisäpoliittisella pelillä saatetaan vaarantaa koko Suomen tulevat mahdollisuudet saada tutkimuksen, tuotekehityksen ja kasvun tueksi EU-rakennerahastorahoja.

Maamme hallitus on alun perin laillisuusperiaatetta noudattaen kirjannut hallitusohjelmaan, että rakennerahastovarat ohjataan Itä- ja Pohjois-Suomeen.

EU-rahoituksella on suuri merkitys Itä- ja Pohjois-Suomelle ja siten myös Kainuulle, sillä valtaosa kansallisesta tutkimus- ja kehitysrahoituksesta kohdentuu Etelä- ja Länsi-Suomeen.

Kun painopistettä aluekehittämisrahoituksessakin ollaan siirtämässä etelään, puheet alueiden elinvoiman vahvistamisesta kaikkialla Suomessa ovat hölynpölyä.

Itä- ja Pohjois-Suomen saamaa EU-tukea arvostellaan hatarin perustein muualla maassa. On kuitenkin syytä ymmärtää, että näitä rahoja ei tulisi Suomelle lainkaan ilman Itä- ja Pohjois-Suomen olosuhteita.

Tuoreimman talousnäkymäkyselyn mukaan alueemme yritykset hakevat poispääsyä koronasta ja uutta kasvua. Tätä kasvua tukemaan tarvitaan rahoitusta.

Tämän lisäksi tarvitaan kansallista ymmärrystä siitä, että mm. sijainnista johtuva kilpailuhaitta on syytä minimoida.

Mielenkiintoista on nähdä, uskalletaanko vahva aluepolitiikan ja myös EU-rakennerahastovarojen lainmukainen hyödyntäminen syrjäyttää ja rakentaa tulevaisuus poliittisesti ohjatulle kehittämiselle.

Päätöksiä tehdään juhannusviikolla. Vielä on kansanedustajilla mahdollisuus varmistaa, että jatkossakin Suomi saa osuutensa aluekehittämisrahoista ja poliittista peliä ei pelata alueemme yritysten kustannuksella.

Anu Tervonen

