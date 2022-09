Lukijan mielipide: Pelissä joku häviää ja joku voittaa – tästä tulee julma talvi

Jos satuit luulemaan, että kotikunnassasi sijaitseva sähköä tuottava voimalaitos – oli lähteenä vesi, tuuli tai ydinvoima – tarkoittaa, että siinähän se lähellä on eli ei hätää. Ei sähkö minulta lopu. Olet valitettavasti väärässä.

Kotikunnassasi tuotettava sähkö myydään sähköpörssiin. Se on markkinamekanismin ensimmäinen vaihe. Ja se samainen kotikunnan sähköyhtiö ostaa sinulle myytävän sähkön sieltä samasta sähköpörssistä. Se on markkinamekanismin toinen vaihe. Joskin voit ostaa sähköä, mistä haluat. Tähän perustuu sähkömarkkinat.

Sähköpörssissä sähkö sekoittuu. Sähköyhtiöiden pitää tai pitäisi suojautua siltä, että joku muu on tyrinyt, vaikka se valitsemasi sähköyhtiö ei olisikaan.

Ja koska sinä haluat vakaan sähkönhinnan määräaikaisen sähkösopimuksen muodossa, sähköyhtiö ostaa tulevaisuuden hintaa (futuuri). Tälle alustalle on luotu johdannaismarkkinat.

Spekulaation mahdollistaa ennustaminen: emme suojaa tulevaisuutta, vaan luotamme siihen. Ennustaminen ei ole tietoa – se on pelaamista.

Nyt tulemme noihin vakuuksiin, jotka miljardiluokan kiihkolla puhuttavat. Energiayhtiöiltä vaaditaan rahallista vakuutta tulevaisuuden ennustamisesta tai siihen luottamisesta. Käteisenä. Kas kun ei oravannahkoina tänä bitcoin-aikana.

Pelissä kuin pelissä joku häviää ja joku voittaa. Niin tässäkin pelissä. Voittajia ovat sähköyhtiöt, jotka eivät ole tavoitelleet markkinoiden valtaamista tai ovat poistuneet ajoissa aitioon. Nämä sähköyhtiöt käärivät nyt huippuvoittoja ilman yhtään investointia (windfall). Häviäjiä ovat sähkömarkkinoiden vapautumisesta riehaantuneet.

Energiakriisi aloittaa melkeinpä jokaisen valtakunnallisen uutisen. Helpoin tapa ohittaa kokonaisuutena tehdyt virheet on viitata Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan. Niin kauhea kaikkinensa kuin tuo sota on ja tullee olemaan, se on myös neula, joka puhkaisi välttämättömyyshyödyke energiaan luomamme markkinamekanismin kuplan.

Kuka voitti ja kuka hävisi. Eivät ainakaan jalallapotkimispalloina tai mailanlätkäisykiekkoina olevat sähkönkäyttäjät. Tästä tulee julma talvi

Ulla Kirkkopelto

vapaa journalisti,

Kajaani

