Lukijan mielipide: Pelkääkö kiinalaisraha suomalaista sellutehdasinvestointia?

Kiinalaiset luottavat edelleen sellutehdasinvestointeja tekevien suurten metsäyhtiöiden kannattavaan puunjalostustoimintaan. He ovat tehneet useita rahoitustarjouksia vallankin Pohjois-Suomessa suunnitteilla oleviin sellutehdasyksiköihin.

Lisäksi he tarjoutuvat ostamaan valmistuvien yksiköiden tuotannon tarvittaessa kokonaan. Kiinalaiset tietävät sen, että pelkästään yli 20 miljoonaisen Pekingin asukkaat käyttävät jo wc-paperina yhden suomalaisen sellutehtaan vuosituotoksen.

Suomeen sijoittavien kiinalaisrahoittajien pelkona on kaksi tekijää. Niistä toinen ongelma on Suomeen suunnitellun puunjalostustehtaan toimiluvan saanti. Koettua on se, että vihervasemmiston valitusprosessit ja raaka-ainehankinnan häirintä käynnistyvät heti rahoituspäätösten julki tullessa. Toinen pelkoja aiheuttava peikko on sellutehtaan tasaista toimintaa haittaavat Paperiliiton järjestämät lakot ja niillä uhkailu.

Rahoituskohteita suunnittelevat kiinalaiset tietävät myös sen, että Suomen itänaapurin sellutehdasinvestointeihin sijoittaessaan tehtaan mahdolliset lakkolaiset laitetaan menolipun kera Siperian junaan. Kuvaava esimerkki tästä oli Greenpeacen järjestämä mielenosoitus venäläisten arktisen alueen öljynporauksia vastaan, jossa suomalaisaktivisti Sini Saarela joutui teljetyksi häkkiin. Ilman Sotsin tuolloista kisatapahtumaa Saarela todennäköisesti eläisi häkkiruokinnassa vieläkin.

Vastaavasti länsinaapurissamme viherintoilijat (Greta Thunbergia myöten) ymmärtävät maansa kokonaisedun nimissä olla sabotoimatta puunjalostusta. Mahdollisten lakkojen iskeytyessä puunjalostusketjuihin, ruotsalaiset palkkaavat hiljaisuudessa heidän sijalle vähemmän töitä vieroksuvaa porukkaa, jolloin kiinalaisten wc-paperitoimitukset eivät viivästy.

Olisi kaikkien suomalaisten etu, että puunjalostustoiminta mahdollistuisi koko Suomen alueella. Tällöin maamme vihreä kulta tulisi hyötykäyttöön ja työpaikat säilyisivät kattavasti myös maakunnissa. Verorahoilla elävä julkinen talous saisi katetta palkkojensa maksumomenteille, ja Paperiliiton riveihin tulisi "kuolleiden sielujen" tilalle kipeästi kaivattuja jäsenmaksun suorittajia.

Aulis Korhonen

Sotkamo