Lukijan mielipide: Perussuomalaisilla selkeä paikka yhteiskunnassa

Nyt viimeistään on uskottava, että perussuomalaisten hävitysyritys on epäonnistunut. Juuri viikonvaihteessa pidetty Tampereen 13. puoluekokous oli näyttö tästä epäonnistumisesta.

Perussuomalainen puolue on nyt vahvempi kuin koskaan. En kuullut kokousväen keskuudessa minkäänlaisia säröjä, vaikka olin siellä silmät ja korvat auki. Kaikki kokouksen osanottajat olivat sitä mieltä, että eduskuntaryhmän hajoaminen Jyväskylän 2017 puoluekokouksen jälkeen puhdisti ilman.

Eduskuntavaalien tulos, julkistetut puoluegallupit ja kentän yhtenäisyys todistavat sen, että puolue porskuttaa entistä tehokkaampana ja kohti uusia koitoksia, joista tärkein on tulevat kuntavaalit vajaan kahden vuoden kuluttua.

Uudella puoluesihteerillä onkin "urosmehiläisen" työ saada kenttä siihen kuntoon, että myös kuntavaalien menestys on mahdollista. Puoluesihteerin tehtävä on johtaa puoluetoimistoa, organisoida se toimimaan järjestelmällisesti ja tehokkaasti, ja puoluesihteerin tehtävä on valvoa, että piiriorganisaatio on iskukykyinen ja tehokas. Tähän toimintaan puoluesihteerillä yhdessä muun puoluejohdon kanssa on olemassa ja saatavilla työkalut, kun vain osataan käyttää. Talouskaan ei voi nyt olla esteenä.

Perussuomalaiselle puolueelle on olemassa paikka suomalaisessa yhteiskunnassa. Sillä on selkeä sijansa vasemmiston ja oikeiston välisessä poliittisessa maastossa sekä estämässä huuhaa-voimia saamasta liikaa valtaa sekä estää niiden yhteiskunnallisia tuhotöitä.

Mielestäni Harkimon liikkeen kaltaisilla voimilla ei ole mahdollista kasvaa kuin marginaalisiksi liikkeiksi, ja sama koskee myös muita yrityksiä, joiden perustamiseksi muun muassa Paavo Väyrynen on kunnostautunut.

Pentti Kettunen