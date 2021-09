Lukijan mielipide: Pesäpallo vs jalkapallo

Ikä- ja koulutoverini pesäpalloilija Pekka Auer vertasi ansiokaasti pesä- ja jalkapalloa (KS 14.9.).

Minä olen ollut jalkapalloilija jo 50-luvun lopusta alkaen aluksi KaPan junioreissa.

Pesäpallossa on todella taistelupareja, lukkari vs. lyöjä, sieppari tai koppari vs. etenijä jne. Se on siis yksilöpeli.

Viuhkamies/nainen näyttää värilaikkaa, jota eivät osaa tulkita juuri muut kuin vastustajan lukkari Toni Kohonen.

Jalkapallo on joukkuelaji, jossa pelaajat säntäävät ympäri kenttää ollen kaikki joko samalla kenttäpuoliskolla tai toisella laidalla huutaa valmentaja mitä neuvoja hyvänsä.

Mutta silti ja ennenkaikkea kaikessa ystävyydessä kaikille pesä- ja jalkapalloilijoille: jalkapallo on nurmikenttien shakkia ja pesäpallo hiekkakenttien tammea!

Markku Rönty