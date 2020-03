Lukijan mielipide: Pienet maatilat herätettävä elämään, valtion tuella – näin saadaan elävä maaseutu takaisin

Kiitos ex-kansanedustaja Pentti Kettuselle mielipidekirjoituksesta (KS 10.2). Kirjoitus avasi keskustelun Kainuun nykyisestä maaseudun tilasta.

Kansanedustaja Tuomas Kettunen hipaisi maataloutta mielipidekirjoituksellaan 21.2. tässä lehdessä. Kirjoitus ei keskittynyt Kainuuseen ja hajosi moniin asioihin.

Nyt keskustelukapula on minulla. Aion keskittyä ainoastaan Kainuun maaseutuun. Kainuun maaseutu on unohdettu! Täällä tarvittaisiin oma maahenkinen johtaja. Helsinki on kaukana, Bryssel vielä kauempana.

Joskus saa pinnistellä muistaakseen, kuka onkaan Suomen nykyinen maatalousministeri.

Kainuussa on muutamia suuria maitotiloja. Määrää en tiedä tai sitä, miten kannattavia tuotantolaitoksia ne ovat. Pienet tilat ovat tuttuja Kainuussa. Perheyritykset ovat antaneet leivän monelle sukupolvelle.

Edellisen sukupolven aikana navetassa oli pari, kolme lehmää. Jos lehmiä oli kuusi, puhuttiin jo isosta tilasta. Tuohon aikaan peltoja raivattiin ja kuokittiin kuokalla. Ojia kaivettiin lapiolla. Sitkeällä, raskaalla työllä pellot laajenivat, ja karjan koko kasvoi. Rakennettiin isommat navetat ja hankittiin työtä helpottavia koneita navettaan ja pelloille.

Pian oltiin tilanteessa, jossa kahdenkymmenen lehmän karjanhoitotalous pyöri perheen omalla työvoimalla. Juuri näiden pienten maatilojen ansiosta maaseutu eli ja kukoisti. Tilat työllistivät perheen lisäksi melkoisen määrän eri ammattien ihmisiä. Maaseudulla oli iloista vilskettä ja touhua 1970- ja 80-lukujen vuosina. Tulevaisuuteen uskottiin.

Tilanne muuttui kuin huomaamatta rajusti. Alkoi pienten tilojen lopettaminen. Syitä lienee monia, eikä EU:hun liittyminen niistä ole pienin.

Kainuun kylillä on paljon pieniä tiloja, joiden tuottava toiminta on ollut pysähdyksissä useita vuosia. Pellot eivät ole vesoittuneet, vaan ne ovat kohtalaisen hyvässä kunnossa. Navetta on myös koneellistettu ja monessa tapauksessa melko uusikin. Siellä ei kuitenkaan ole lehmiä.

Omistajien suostumuksella nämä pienet tilat pitäisi herätellä elämään. Pellot ovat levänneet – ehkä ne suorastaan yllättäisivät kasvuvoimallaan.

Pienten tilojen hohde on juuri siinä pienuudessa. Tila tarjoaa elannon perheelle. Perheyrityksenä se säästää ulkopuolisen työntekijän palkkamenot, ja sähkölaskut pysyvät hallinnassa. Lapsilla on turvallinen koti, niin kuin pääskysen poikasilla räystään alla.

Valtion tuntuva tuki näille maaseudun eläväksi tekijöille olisi paikallaan. Lainana ei tukea tulisi antaa vaan lahjana. Tuki kestäisi niin kauan, kunnes tila tulisi toimeen omillaan. Muutamia vuosia tukea tarvittaisiin.

Maaseutu on yhteiskunnan keuhkot ja kaupunki sen sydän. Molempia tarvitaan.

Signe Huttunen

ex-maatalouslomittaja

Kajaani