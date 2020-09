Lukijan mielipide: Pohjolan Matkan kuljettajat ja kasvosuojaimet

Lukija ihmetteli Tekstarit-palstalla (KS 4.9.), miksi muun muassa Pohjolan Matkan kuljettajat eivät käytä kasvosuojaimia ajon aikana, ja miksi yksi penkkirivi kuljettajan takaa on jätetty tyhjäksi.

Kun THL ja STM antoivat joitakin viikkoja sitten suosituksen kasvosuojaimien käyttöön koko maassa, teimme Pohjolan Matkalla laajan kuljettajien sekä muun henkilökunnan työn kaikkia vaiheita koskevan korona-riskikartoituksen yhdessä henkilöstön valitsemien työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Tässä kartoituksessa arvioimme työtehtävät vaihe vaiheelta sekä riskin henkilön korona-altistumiselle kussakin työvaiheessa.

Riskikartoituksen lopputuloksena totesimme yhdessä, ettei työssä tule vaatia kasvosuojaimien käyttöä. Lopputulokseen vaikuttivat kasvosuojaimien käyttöön kuljettajan työssä liittyvät riskit, kuten liian hiilidioksidin muodostama epämukava/väsyttävä olo pitkillä ajomatkoilla tai esimerkiksi silmälasien huurustumisen mahdollisuus, jotka kummatkin vaikuttavat liikenneturvallisuuteen. Kuljettajat saavat halutessaan kasvosuojaimia käyttää.

Linjaliikenteessä on tällä hetkellä erittäin väljää, mikä on tietysti yrityksen kannalta ikävää, mutta toisaalta matkustajan kannalta hieno asia. Näin turvavälit saadaan useimmiten vaivatta autossa pidettyä, paikkoja riittää. Penkkirivi kuljettajan takana jätetään tyhjäksi kuljettajan turvaksi, jotta saamme kuljettajalle syntymään 1-2 metrin turvavälin muihin ihmisiin. Asiakkaillemme olemme suosittaneet kasvosuojaimen käyttämistä jo heinäkuusta alkaen.

Bussissa matkustaminen on muutenkin tehty mahdollisimman turvalliseksi tänä päivänä. Busseja siivotaan ahkerasti, pintoja desinfioidaan, autoissa on käsidesiä saatavilla ja autoja tuuletetaan. Kuljettajilla on ohjeet, miten turvallisuudesta asiakkaille kerrotaan ja miten toimitaan mahdollisesti sairastuneen matkustajan kanssa. Pidämme huolta niin kuljettajiemme kuin muunkin henkilöstön jaksamisesta näinä vaikeina aikoina ja olemme siinä onnistuneetkin.

Juuri tehdyn kyselyn mukaan noin 90 prosenttia työntekijöistämme kokee työssäolonsa turvalliseksi tällä hetkellä. Toivotammekin lämpimästi kaikki matkustajat tervetulleiksi linjavuoroillemme – niin työ-, koulu- kuin vapaa-ajan matkoillakin!

Piia Räty