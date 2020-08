Lukijan mielipide: Politiikkojen vastuu

Valtakunnassa kaikki hyvin, vai onko? Valtio velkaantuu sata lasissa ja viisaat väittelevät mitä pitäisi tehdä.

Valtion velka 130 miljardia ja EU:n tukipaketin vastuut 6.6 miljardia. Kuntien velat noin 20 miljardia. Nykyisille politiikoille velkakin on positiivinen asia ja riemun aihe. Nouseva humalatila, jossa velatkin tuntuvat saavutetulta edulta. Jossakin vaiheessa herätään pitkään ja maanisen krapulaan.

Talousviisaat ovat hyvin erimielisiä nykyisestä talouden hoidosta ja varoittelevat tulevaisuuden ongelmista. Varmaa on, että EU:n isot maat sanelevat ja muuttavat sääntöjä mieleiseksi. Suomen poliitikot kehuvat onnistuneensa, kun saamme EU:n tukipaketista 3400 miljoonaa menopiikkiin. Olemmeko totaalisen naiiveja vai onko uusi sukupolvi päättäjistä talouspolitiikassa äärimmäisen ammattitaidottomia?

Talousongelmat kasvavat, tulevat sukupolvet maksavat kallista laskua aikanaan. Tietenkin ne poliitikot, joiden tavoitteena on poliittinen ura, lapioivat yhteiseen kassaan lisää laskua. Entisenä poliitikkona tiedän, että kysyjiä riittää ja tarpeet vain kasvavat.

Tiedotusvälineissä jauhetaan viikosta toiseen julkisen sektorin kulutarpeista. Nykyisissä poliittisissa liikkeissä on hyvin vähän taloustaitoista porukkaa, miten kasvavat menot rahoitetaan. Maailmassa on ongelmat ratkaistu monet kerrat voimakkailla toimenpiteillä, ylimielisyyteen ei ole varaa velankasvattajilla.

Porukka, joka on elänyt vanhempiensa rakentamassa hyvinvointiyhteiskunnassa, on keksinyt uuden uljaan poliittisen viisauden: velkoja ei tarvitse maksaa takaisin. Poliitikkoja kiinnostaa parrasvaloissa roikkuminen. Kokouksista ja palavereista he palaavat omasta mielestään voittajina.

Positiivisen kehityksen ja mielialojen luominen on hyvä asia. Sen pitää perustua, rehelliseen tilannekuvaan ja luottamusta herättävään tulevaisuuden näkymiin. Jos olisin aloittelemassa omaa tulevaisuuden polkua, vaihtoehtoja olisi runsaasti. Tilanne ei siinä suhteessa ole muuttunut nyt elettyyn. Poliitikot olisivat viimeinen porukka ohjailemaan, heissä on liikaa geneettisiä ominaisuuksia, joista en pidä.

Velkaantuminen ei politiikkoja pelota, heikon talouspolitiikan seurauksista vastaa aina kansa. Äänestäjiä on helppo manipuloida lupaamalla sitä ja tätä. Viime vaaleissa vappusatanen ja kaikkea hyvää. Ei tarvinnut olla talous tiedon älykkö, kun ymmärsi, että lupaukset jäävät hoitamatta.

Mutta äänestäjiin se upposi, niin kuin vesisade lumeen. Valtaan päästyään politiikoilla on tärkeämpiä kohteita, muun muassa ottamalla velkaa kansan piikkiin ja lahjoittamalla se pohjattomiin kassoihin.

Toivon tuleville veronmaksajille pitkää ikää terveenä. Hyväpalkkaista työtä ja reipasta intoa maksaa veroja. Haluja kustantaa omaa sosiaaliturvaa ja hyvin vähän kansalaisia, jotka elävät tukien varassa.

Toivo (Topi) Kyllönen

sitoutumaton tarkkailija

Kajaani