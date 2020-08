Lukijan mielipide: Polttoaineveron korotus on tyhmä päätös

Polttoaineen veronkorotus on hallitukselta vastuuton ja tyhmä päätös. Vaikka sitä kuinka perustellaan, niin ne eivät vakuuta.

Valtio on velkaantunut ja tarvitsee rahaa. Veron tuottoarviohan on 250 miljoonaa euroa.

Totta on, että olemme saaneet nauttia edullisesta liikennepolttoaineesta maailman markkinahinnan pysyessä varsin edullisena. Nyt valtio iskee tähän verolla, jotta kansa ei kuvittele, että juhlat jatkuvat ikuisesti, aamen.

Maailmanmarkkinahintakin vielä tulee kohoamaan, joten maksamme vastaisuudessakin kallista menovettä. Veronkorotus sattuu vielä kuluttajan kannalta erittäin huonoon aikaan. Koronapandemian aika on alentanut maksukykyä ja kulutusta lomautusten, irtisanomisten ja muiden syiden vuoksi. Kuluttajan käyttämä rahamäärä on pienentänyt kaupan, palveluiden sekä teollisuuden tuloja.

Varsinkin ammattiliikenteeseen korotus on tyrmäysisku. Tämä on tyrmäysisku myös harvaanasuttujen alueiden asukkaille, joille on välttämätöntä pitää autoa, jotta asiat voi hoitaa. Ei ole joukkoliikennettä, jolla pääsisi asioille. Miten harvaanasuttujen alueiden puolustajana puhetta pitänyt keskusta on voinut suostua tähän?

Ammattiliikenteeseen (kuorma-autot, linja-autot) korotus aiheuttaa noin 90 miljoonan euron lisäkustannuserän, jota on mahdotonta laittaa heti hintoihin, niin kuin pitäisi. Se vain on tehtävä, joten asiakas ja lopulta teollisuus, kauppa, kuluttaja sekä julkinen sektori maksaa.

Kuitenkin monet kuljetussopimukset ovat voimassaolevia monivuotisia, indeksit luetaan tilaajan eduksi ja jos ei ole polttoaine- tai vastaavaa kustannuslisäklausuulia sopimuksessa, joka voidaan ottaa käyttöön, niin kärsi nahoissasi. Pitää ottaa huomioon, että vero on pysyvä, maailmanmarkkinahinta heiluva.

Avoin kysymys kainuulaisille hallituspuolueiden kansanedustajille olisi: Miten selitätte ja perustelette polttonesteen veronkorotuksen harvaanasutun alueen kansalle sekä ammattiliikenteelle, kuorma-autot, linja-autot, taksit jne.?

Selitykseksi ei riitä, että valtio tarvitsee tuloja tai koronapandemia, eikä se, että on kirjattu hallitusohjelmaan.

Jaakko Kyllönen

harvaanasutun alueen liikenneyrittäjä

Kuhmo