Lukijan mielipide:Puheet on pidetty – joko tehtäisiin kunnon tekoja?

Kuntavaalit lähestyvät huipennustaan, ja on aika siirtyä puheista tekoihin. Liikunta ja hyvinvointi ovat olleet esillä kainuulaisten ehdokkaiden vaaliteemoissa varsin mukavasti. Pääasiassa liikunta nostetaan esille tärkeänä kuntien peruspalveluna etenkin liikuntapaikkojen muodossa. Harmillisen vähälle on puolestaan jäänyt keskustelu liikunnan merkityksestä yksilön terveydelle ja hyvinvoinnille.

Liikunnan harrasta misella on vahva yhteys yksilön koulutustasoon, minkä kautta on helppo ymmärtää sitä, että liikunnan edistäminen ei ole vain liikuntapaikkojen rakentamista tai tapahtumien järjestämistä, vaan paljon laajempi asia, johon vaikuttavat esimerkiksi perheen ja kavereiden arvot ja asenteet sekä koulutusmahdollisuudet. Tämän vuoksi liikunnan tukeminen tulisi käsittää kunnallisessa päätöksenteossakin varsin laajasti.

Liikunta sopivassa määrin annosteltuna on kiistatta kustannustehokkain tapa edistää yksilön terveyttä. Liian vähäisestä liikunnasta aiheutuu varovaisenkin arvion mukaan keskimäärin noin 550 euron vuotuiset kustannukset asukasta kohti. Laskennallisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi Kajaanin kohdalla noin 20 miljoonan euron vuosittaista laskua. Vertailukohtana mainittakoon, että kunnan tilinpäätöksen alijäämä vuonna 2020 oli noin 12 miljoonaa euroa.

Liikunnan rooli kuntien hyvinvointityössä on toistaiseksi ollut varsin kapea. Kuntavaalien jälkeen liikunta on saatava mukaan jokaisen kunnan strategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan. Lisäksi liikunta- tai liikkumisvaikutusten arviointi tulisi ottaa osaksi vaikutusarviointeja kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tekemistä riittää, koska tällä hetkellä esimerkiksi kolmannes kunnista ei käsittele lainkaan liikunta-aktiivisuutta hyvinvointikertomuksissaan, ja vain puolessa kunnista on poikkihallinnollinen liikkumisohjelma.

Pelkät kirjaukset eivät kuitenkaan riitä, vaan myös niiden toimeenpanoon on kiinnitettävä huomiota. Esimerkiksi liikunta- ja sotejärjestöissä on osaamista, jota voitaisiin niiden yhteistyötä lisäten ja siihen resursseja kohdentaen kustannustehokkaasti hyödyntää terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden tuottamisessa niin kunta- kuin maakuntatasollakin.

Tulevalla valtuustokaudella vaaleissa valittavilla kuntapäättäjillä on loistava mahdollisuus tarttua haasteeseen ja antaa edellytykset liikkumisen lisäämiselle niin, että hyvinvointi kasvaa, ja kunnalle koituu huomattavia säästöjä. Siis tehdä todellisia kunnon tekoja!

Sitä ennen jokainen äänioikeutettu kuntalainen voi edistää omaa hyvinvointiaan äänestämällä jaloillaan, eli pistäytymällä vaaliuurnilla joko kävellen tai pyöräillen.

Teemu Takalo

toiminnanjohtaja

Kainuun Liikunta ry