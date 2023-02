Lukijan mielipide: Raakamarjasta maksettava reilu hinta

Marjayritysten ja työvoima- ja elinkeinministeriön virkamiehen suhmurointi ulkomaisten marjanpoimijoiden asioissa johti siihen, että ulkoministeriö lopetti viisumien myöntämisen Thaimaasta Suomeen tuleville luonnonmarjanpoimijoille. Luulen, että ministeriö halusi kiellolla tehdä myös selväksi, että ainakaan sen virkakunta ei ole mitenkään sekaantunut mahdollisiin laittomuuksiin.

Nyt näytään kannettavan huolta siitä, miten marjat saadaan talteen tänä kesänä. Marjanostajat tietävät kyllä miten. Kun hinta on kohdallaan, marjametsään ja -suolle tulee suorastaan tunkua. Lapsuudessani olin poimimassa lakkoja, joista sai hyvän hinnan. Niin hyvän, että köyhällä perheellä oli mahdollista hankkia talouteen ensimmäinen polkupyörä. Jos lakkojen ostohinta olisi reaalisesti samalla tasolla, tänä päivänä niillä tienesteillä ostaisi moottoripyörän.

Aina marjakauden alussa, silloin kun thait eivät ole vielä tulleet, marjan hinta on vähän tavanomaista korkeampi. Mutta heti kun poimija-armeija on maassa, hinta putoaa niin alas, että liikkumiskustannukset ja vaivannäön huomioon ottavat kotimaiset poimijat eivät lähde metsään. Heistä annetaan julkisuudessa mielellään sellainen kuva, että ovat laiskoja. Sen sijaan julkisuudessa hehkutetaan vieraspoimijoiden muhkeita ansioita, joilla he kotimaassaan rakentavat taloja. Muhkeita ne ovat vain, kun otetaan huomioon erot maiden välisissä elinkustannuksissa.

Viisumikielto on paha kolaus marjayritysten uuskolonialismille. Mutta vielä pahempi isku tulee, jos marjajalosteiden ostajat lakkaavat maksamasta niin sanotuista verimarjoista. Siitä ei suhmuroinnilla selvitä. Marjabisnes menee Suomessa uusiksi. Toivottavasti niin, että raakamarjasta maksetaan reilu hinta ja marjanjalostusta kehitetään entistä vaativampia asiakkaita silmällä pitäen. Näin on marjat.

Ismo Heikkinen

Kajaani