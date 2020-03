Lukijan mielipide: Riittääkö tahtotila korjata Paltaniemen kuvakirkkoa?

Pääkirjoituksessa (KS 5.3.) otettiin kantaa Paltaniemen kuvakirkon korjaukseen. Olen pitkälti kirjoittajan kanssa samaa mieltä. Muutama havainto kuitenkin.

Adolf Ehrnrooth on sanonut klassiset, mutta niin tärkeät sanat, jotka ovat ajassamme himmenneet: "Kansa joka ei tunne historiaansa, ei voi rakentaa tulevaisuuttaan."

Edellinen suuri peruskorjaus tehtiin kuvakirkkoon vuosina 1992-1993. Elettiin vielä markka-aikaa. Silloiset kokonaiskustannukset olivat 3 909 745 markkaa ja ne jakaantuivat seuraavasti: museovirasto 1 332 024 markkaa, kirkkohallitus 2 098 373 markkaa, Kajaanin kaupunki 195 000 markkaa, Kajaanin seurakunta 195 000 markkaa ja Paltamon seurakunta 89 348 markkaa.

Silloin päästiin yhteisymmärrykseen kustannusten jaosta. Lopputulos oli ainakin Paltamon seurakunnan osalta hyvä.

Paltamon seurakunta on toivonut apua Paltaniemen kirkon korjaamiseen kirkkoa enemmän käyttävältä Kajaanin seurakunnalta.

Muutama huomio tähän. Kajaanin seurakunta maksaa vuosittain 5 500 euroa vuokraa Paltamolle kuvakirkon käytöstä. Lisäksi Kajaani hoitaa tilaisuuksien työntekijät ja varaukset. Kajaanin seurakunnan käyttö on ollut hyvin vähäistä.

Tilaisuuksia oli vuonna 2019 ollut 35 ja niissä kävijöitä 526. Sanajumalanpalveluksia oli 3 ja kokonaisosallistujamäärä 52. Tilaisuuksien ja osanottajien määrällä vuokrausta ei voi perustella. Ennen kaikkea vuokraus on nähtävänä seurakuntalaisten palveluna.

Kirkon siirtämisestä Kajaanin seurakunnan omistukseen on neuvoteltu vuosien mittaan, mutta yhteisymmärrystä ei ole löytynyt. Ehkä Kajaanin päättäjiä on askarruttanut juuri kirkon korjaus- ja ylläpitokulut. Paltamo ei itse käytä kirkkoa.

Kuvakirkko on tärkeä nähtävyys vanhoine hautausmaineen ja kellotapuleineen: Sitä tullaan ihailemaan ulkomaita myöten. Kesällä 2019 kävijöitä oli vieraskirjan mukaan 5017. Todellisuudessa kävijämäärä on paljon suurempi.

Selvää on, että valtakunnallisestikin arvokasta kuvakirkkoa ei voi päästää rapistumaan. Kajaanin kaupungille kirkko on yksi tärkeä matkailukohde. Seurakuntien taloudelliset resurssit vähenevät ja jäsenmäärä vähenee. On tarkkaan mietittävä, mihin eurot riittävät.

Seurakuntaliitokset eivät tuo helpotusta tilanteeseen lyhyellä tähtäimellä. Totuus on, että vähävaraisista seurakunnista ei tule yhtä varakasta seurakuntaa, ellei tehdä rankkoja rakenteellisia muutoksia. Katsotaan, mitä Paltamon ja Ristijärven yhdistyminen tuo tullessaan.

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta siihen voi vaikuttaa omin toimenpitein ja valinnoin.

Yhteistyöprosesseissa vaikuttavat monet eri tekijät. Päällimmäiseksi nousee varsinkin yhdistymisneuvotteluissa kolme tarkastelupistettä: toiminta, talous ja identiteetti. Identiteetti näyttää olevan voimakkain tekijä siihen saakka, kunnes talouden realiteetit painavat päälle.

Kaikki kivet ja kannot on käännettävä!

Toivo Sistonen

talousneuvos