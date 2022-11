Lukijan mielipide: Ruokaturva on yhteinen asiamme

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut energiakriisin lisäksi Eurooppaan ruokakriisin. Ukraina oli ennen sotaa yksi Euroopan suurista ruoantuottajista.

Uuden tilanteen myötä myös meidän suomalaisten on syytä kiinnittää entistä tarkempaa huomiota oman ruokamme saatavuuteen, ja siinä avainasemassa ovat kaikki suomalaiset ruoantuottajat.

Ilmassa on kuitenkin huolestuttavia merkkejä. Yhä useampi maidontuottaja väsyy.

Arlan tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan selvästi yli puolet maitotilallisista kokee jaksamisensa heikentyneen vuoden aikana.

Taustalla on kolme syytä ylitse muiden: kannattavuus on huono, työmäärä kasvaa koko ajan ja alan arvostus koetaan heikoksi. Kyselyyn vastanneista yli 80 prosenttia arvioi tilansa kannattavuuden heikentyneen. Syynä on ennen kaikkea kustannustason nousu.

Lannoitteiden, sähkön ja polttoaineiden nousevat hinnat iskevät rajusti maatalousyrittäjien arkeen. Työmäärä kasvaa koko ajan. Lomia ei voi pitää, kun lomittajia on vaikea saada. Kuormaa lisää myös jatkuva byrokratian kasvu.

Yllättävin havainto on kuitenkin tilallisten kokemus siitä, että heidän työtään ei arvosteta. Arvostuksen sijaan tuottajat kokevat, että heitä syyllistetään kohtuuttomasti maailmassa huonosti olevista asioista.

Huolestuttava havainto kyselyssä liittyy tulevaisuuteen. Puolet vastaajista arveli, ettei jatka maidontuotantoa enää viiden tai kymmenen vuoden päästä.

Maidon osuus Suomen maatalouden kokonaismyynnistä on 40 prosentin luokkaa, Kainuussa lähes tuplasti enemmän. Kainuussa on noin 150 maitotilaa, ja tilalliset työllistävät itsensä lisäksi suuren joukon paikallisia yrittäjiä ja asiantuntijoita maatalouskonekauppiaista eläinlääkäreihin.

Ennen kaikkea maito on osa suomalaista ruokavaliota ja maaseutua; maitoa voidaan tuottaa kaikkialla Suomessa.

On hyvä muistaa, että ilman kotimaisen ruoan turvaavia tuottajia meillä ei ole puhdasta kotimaista ruokaa. Taakkaa kotimaisen ruoan saatavuudesta tulevaisuudessa ei saa sälyttää yksin tilallisten kannettavaksi.

Asia on meidän kaikkien yhteinen. Kuluttajina meidän on ymmärrettävä, että tässä muuttuneessa tilanteessa kotimainen ruoka maksaa enemmän kuin aikaisemmin.

Jotta meillä on tulevaisuudessa laadukasta ja puhdasta kotimaista ruokaa, myös kaikkien ruokaketjun yritysten ja poliittisten toimijoiden on kannettava vastuunsa maamme ruokaturvasta.

Sami Kilpeläinen

hankintajohtaja

Arla Oy

Sotkamo