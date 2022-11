Lukijan mielipide: Sähkö siirtyy eduskunnan siunauksella

Merja Kyllönen kirjoitti (KS 28.10.) sähkön siirtohinnoista.

Kansanedustajalla on kuitenkin hyvä muistaa, että Suomen Eduskunta sääti niin tiukan sähkömarkkinalain (9.8.2013/588), että jokaiseen torppaan on sähkön kuljettava 24/7/365. Siitäpä avautui oiva bisnesakkuna monelle sijoittajalle

Jokainen, joka vähänkään esimeriksi Kainuun olosuhteita tuntee, ymmärtää, että kalliiksihan se tulee, kun jokaiseen perukan torppaan, johon joskus muinoin on liittymä ostettu, aletaan uutta piuhaa lain velvoittamana vetämään. Parhaimmassa tapauksessa maan alle. Se maksaa, ja maksajina ovat kaikki, nekin, joiden töpseli on sähköyhtiön vieressä. Ihan turha se on sitten ihmetellä, miksi siirtohinta on niin kauhea, kun itse olemme edustajiemme välityksellä sontaan astuneet.

Onneksi me kajaanilaiset saamme nauttia Loisteen (vai mikä sen firman nimi nykyään onkaan) runsaista osingoista. Älyttiin pitää osakkeet, päinvastoin kuin monet muut kunnat, jotka myivät omistuksensa ja hassasivat rahat käyttötalouteen.

Meillekin kaivettiin maakaapelia kiviseen maastoon parin kesän ajan. Lauantaina (29.10.) alkoi hiukan tuulemaan. Sähköt menivät saman tien poikki. Ei kestänyt maakaapelikaan tuulen voimaa, jota asiaa kyllä ihmettelen kovasti. Eikä auttanut sekään, että asumme vain viiden kilometrin päässä Kajaven pääkonttorista.

Vartin perästä virta palasi. Kajaven tiedottaminen oli erinomaista, tekstiviestejä tuli sekä sähkön katkeamisesta että niiden palaamisestakin. Kiitos niistä, vaikka kyllähän nuo asiat itsekin hoksasi, kun ohtalampun valossa asiaa vähän pohti!

PS. Heräsin kello 05.30 kesäaikaan. Huomasin, että kello onkin nyt vasta 04.30. Miten tässä saa tämän ylimääräisen tunnin kulumaan, kun muutenkin käy aika pitkäksi?

Miksi Suomen eduskunta on niin voimaton, että ei uskalla edes kotimaan kellonaikoja säätää, vaan odottelee siihen unionin siunausta? Ketä se Euroopassa kiinnostaa paljonko meillä kello on, kun isommatkaan Suomen asiat eivät siellä korvaa lotkauta?

Martti Niemi

Kajaani