Lukijan mielipide: Sähkökatkoista on parempiakin hyvityksiä kuin laissa ilmoitetaan

Loisteen yhtiö Kajave kertoo nimestään,"että se (nimi) ei tule mistään,eikä se tarkoita mitään". Itse olisin vielä lisännyt: eikä se ole mistään kotoisin.

Kun kirjoitin ( KS 14.8.) kesämökkimme lähes kahdentoista tunnin sähkökatkoksesta, olin jo soittanut Kajaven asiakaspalveluun, niin heidän tietokoneensa mukaan korvaukseni jäi 3 minuuttia vajaaksi sähkökorvauslain virhekorvausrajasta, eli heillä virhe kesti vain 11 tuntia 57 minuuttia! Samalla asiakakaspalvelu ilmoitti, ettei mitään korvausta tule. No, minähän uskoin, että kun laki sanoo näin, niin se on siinä.

Yllätyksekseni itse toimitusjohtaja H. Juntunen Kajavesta ja viestintäpäällikkö Johanna Sula Loisteesta vielä pari päivää myöhemmin ( KS 16.8.) kirjoittivat vastauksena minulle saman asian kuin heidän asiakaspalvelunsa, että sähkömarkkinalaki on laki, josta ei tingitä tippaakaan.

No niin,"lakihan on niin kuin se luetaan". Tietoisesti, tai tarkoituksella he unohtivat kertoa, että sähkönjakeluyhtiöt voivat lyhyemmästäkin sähkökatkoksesta maksaa omasta halustaan ja osoittaakseen ymmärtämystä sekä palveluhalukkuutta asiakkaitaan eli loppukäyttäjiä kohtaan. Kaikentietävästä netistä löytyi tieto, että Oulun Energia on asiakasystävällinen ja maksaa 4 prosenttia verkkopalvelumaksusta asiakkaalle korvausta. Ehdossa oli yksi lause vähän tulkinnanvarainen: "...jos sähköntoimituksessa on virhe,tai sähkökatko on pitkä...".Mikä on pitkä, mikä lyhyt, ei selvinnyt.

Toinen esimerkkini on vielä parempi. Sähköyhtiö Elenia toimii Hämeenlinnan ja Tampereen seuduilla. Elenia ilmoittaa (netissä), että he korvaavat sähköhaitasta jo kuuden (6) tunnin jälkeen! Kai nämä esimerkit riittää Loiste/Kajaven johdolle,että "tulipa kirjoitettua vastoin parempaa tietoa ja että lakia voi lukea inhimmillisemminkin". Jo Olaus Petri 1500-luvulla kirjoitti tuomarin ohjeeseen, että "mikä ei ole kohtuus,ei ole lakikaan" ja toinekin ohje oli osuva. Viittaan kirjoitukseenne (KS 16.8.): "Älköön kukaan olko tuomari omassa asiassaan". Näitä kannattaa Loiste/Kajaven johdon miettiä, kun lainaan Urho Kekkosen lausetta "niin on, kun siltä näyttää" ja eihän se kohdaltanne hyvältä näytä.

Kilpailu-ja kuluttajavirastokin ottaa kantaa vastoin kirjoitustanne seuraavasti: "...vähäistä suuremmasta sähkökatkoksesta voi kuitenkin saada hyvitystä..." , eli jos sähköyhtiö tarjoaa parempaa korvausta kuin mitä laki vaatii! Energiateollisuus ry. on rekisteritietojen mukaan aatteellinen yhdistys. Sekin kertoo 12 tunnin sähkökatkon korvuksen alarajasta, mutta käsitin niin, ettei vapaaehtoisista korvauksista...

Loiste/Kajaven nettitiedoista löytyi mielenkiintoinen pikku-uutinen (19.6), jossa he kertoivat (samana päivänä, kun meilläkin oli se pitkä sähkökatko), että heidän asiakkaistaan oli 2 000 taloutta ilman sähköä, todennäköisesti samasta pylväsrakenteen rikkoutumisesta johtuva kuin meillä Kuhmossa? Koetellaanpa nyt, mikä vastaus Loiste/Kajavella tulee olemaan!

Voisiko sähkömarkkinalakia muuttaa siten, että kaikki sähkönmyyjät velvoitettaisiin ilmoittamaan, että on niitä parempiakin hyvityksiä kuin mitä laki ilmoittaa? Entä joukkokanne (tästä 2 000 talouden sähkökatkosta) ja pannaan vielä paremmaksi: kansalaisaloite eduskuntaan!