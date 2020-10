Lukijan mielipide: Sähkönsiirtomaksujen korotukset ylittävät hävyttömyyden rajat

Kajaven jokavuotinen perinteinen sähkönsiirtomaksujen hinnankorotusjoulutervehdys kolahti postilaatikkoon.

Kajave korottaa sähkösiirtomaksuja keskimäärin 7 prosentilla joulukuun alusta. Nämä sähkönsiirtomaksut ovat olleet kärkisijoilla koko Suomessa jo vuosia – marraskuun 2019 hinnoilla jo valtakunnan toiseksi korkeimmat. Esimerkiksi pientalon (käyttö n. 5000 kWh/vuosi) sähkönsiirtomaksu veroineen oli 14,63 senttiä/kWh. Kallein yhtiö oli Järvi-Suomen energia, siirtohinta 15,33 senttiä. Esimerkiksi Koillis-Lapin Sähkö Oy:llä hinta oli 10,76 ja Muonion Sähköosuuskunnalla 8,63. Miten nuo pohjoisen yhtiöt pystyvät hoitamaan sähkönsiirron noinkin halvalla?

Eikä tässä vielä kaikki. Kajavella on maan korkeimmat perusmaksut, jotka eivät näy sähkönsiirron kulutushintavertailussa yhtiöittäin. Perusmaksujen korotuksilla rokotetaan erityisesti mökkiläisiä. Myös perusmaksut on saatava sääntelyn piiriin lailla.

Ylen selvityksen mukaan yhtiöt ovat käyttäneet sähkönsiirtohintojen korotuksista vain murto-osan verkon rakentamiseen. Energiavirasto kehitti epäonnistuneen valvontajärjestelmän, jonka avulla sähköyhtiöt ovat pystyneet keräämään ylimääräistä tuottoa pääomalleen, jopa 40 prosenttia. Näin silti, vaikka lähtökohtana on ollut, että tuotto saisi olla enintään 6 prosenttia. Energiaviraston valvontajärjestelmä on teoreettinen eikä perustu yhtiöiden todelliseen kirjanpitoon. Sähkön jakeluyhtiöt ovat monopoliyhtiöitä, joten moraalisesti voisi sallia tuottoa nykyisellä korkotasolla enintään ehkä 3 prosenttia.

Kajaven tulos ainakin 2018 tilinpäätöksen mukaan on siirretty konserniavustuksena emoyhtiö Loisteelle, joka on jakanut varat osinkoina omistajilleen (Kajaanin osuus 50,1 prosenttia ja Sotkamo n. 16 sekä loppuosuus kasvottomille pääomasijoittajille.) Sotkamohan jo alensi veroprosenttia "läpinäkyvästi" 1,5 prosenttia vuodelle 2020 eli 19,75:een. Kainuussa siis kerätään asukkailta jo maakuntaveroa, mutta se ohjautuu Kajaanille ja Sotkamolle.

Valtakunnan korkeimmilla siirtomaksuilla Kainuun imago ja vetovoima on jo saatu tärveltyä. Kansalaiset ovat suivaantuneet, ja sähkömarkkinalakia ja sähkömarkkinoiden valvontalakia ollaan muuttamassa. Näyttää siltä, ainakin esitysten mukaan, ettei kohtuullistamista ole paljon tulossa.

Ainoa keino esimerkiksi Kajaven siirtomaksujen kohtuullistamiseksi on, että ensi kevään kuntavaaleissa kajaanilaiset ja sotkamolaiset äänestävät niitä ehdokkaita, jotka sitoutuvat antamaan valtuustossa Loisteen/Kajaven hallitukselle sellaiset konserniohjeet, että siirtomaksut ja perusmaksut on palautettava kohtuulliselle tasolle ja sitä kautta myös yhtiön tuotto ja osingon jako on kohtuullistettava.

Matti Mulari

Kainuun maakuntavaltuuston puheenjohtaja (kesk.)

Suomussalmi