Lukijan mielipide: Sitoumus tyttöjen oikeuksiin mitataan nyt

Talebanin valtaannousu Afganistanissa tarkoittaa aikamme dramaattisinta romahdusta tyttöjen asemassa ja oikeuksissa.

Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana maassa on tapahtunut hidasta mutta merkittävää edistystä muun muassa tyttöjen koulutuksessa sekä liikkumis- ja sananvapaudessa. Naisten asema hallinnossa ja työelämässä on vahvistunut. Nyt edistys on vaarassa nollaantua, kun islamistinen ääriliike uhkaa romuttaa tyttöjen ja naisten perusoikeudet.

Talebanin valtaamilla alueilla teinityttöjä ja naisia on jo pakotettu taistelijoiden vaimoiksi ja seksiorjiksi.

Talebanit ovat estäneet naisopiskelijoita ja -opettajia pääsemästä yliopistoihin, ja tyttöjen koulunkäynnin jatkuminen herättää laajaa huolta.

Tyttöjen ja naisten liikkumista on jo alettu rajoittaa. Voimaan saattaa palata Talebanin edellisen valtakauden sääntö, että tytöt ja naiset saavat poistua kotoaan vain burkassa ja miessaattajan kanssa.

Suomi on sitoutunut edistämään ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan sukupuolten tasa-arvoa sekä tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien täyttä toteutumista. Sitoumuksemme vahvuus mitataan nyt siinä, kuinka suhtaudumme Afganistanin kriisiin ja mitä teemme tyttöjen ja naisten tukemiseksi.

Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin tavoitteena on maailma, jossa kaikkien oikeudet toteutuvat ikään ja sukupuoleen katsomatta. Siksi keskitymme erityisesti maailman heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen asemaan.

Vaadimme, että jokaisen ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja että kaikilla on oikeus opiskella, liikkua vapaasti ja toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä.

Koska Afganistanin nykyhallinto uhkaa näitä oikeuksia, Suomen on tehtävä kaikki voitavansa maan tyttöjen tukemiseksi.

* * *

Suomen on tarjottava suojaa ja tuettava vaarassa olevien afganistanilaisten turvallista poistumista maasta.

Etusija on annettava lapsille, haavoittuvassa asemassa oleville naisille sekä tasa-arvo- ja ihmisoikeusaktivisteille.

Suomen on lisättävä tukea ja rahoitusta Afganistanissa vielä toimiville humanitaarisen avun järjestöille sekä tasa-arvo- ja ihmisoikeusaktivisteille.

On myös välttämätöntä, että Suomi ottaa näkyvän roolin kansainvälisessä yhteisössä ja edistää kaikilla foorumeilla afganistanilaisten tyttöjen ja naisten oikeuksia. Maamme vahva maine tasa-arvon edistäjänä antaa meille kokoamme suuremman painoarvon, jota on käytettävä nyt, kun Afganistanin tyttöjen tulevaisuus on veitsenterällä.

Nasima Razmyar

Helsingin apulaispormestari, Plan International Suomen hallituksen jäsen

Ossi Heinänen

Plan International Suomen pääsihteeri