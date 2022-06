Lukijan mielipide: Sivistysvaltioiden toimettomuus

Toisen maailmansodan jälkeen viisaat pohtivat, miten sivistysvaltioksi kuvitellun Saksan kansa alistui natsihallintoon, jonka hirveyksien huipentumana surmattiin muun muassa kuusi miljoonaa juutalaista. Aiheellisesti kysyttiin, eikö kehitystä olisi voitu pysäyttää.

Tilanne Euroopassa on täsmälleen sama. Kremlin diktaattori on käynnistänyt julman sodan. Hyökkääjällä ei ole minkäänlaisia pidikkeitä. Putin ei laske kaatuneita eikä sure leskien eikä orpojen kyyneleitä. Ei omalla ja vielä vähemmän ukrainalaisten puolella. Hänen katsannossaan Ukrainaa ei ole edes olemassa. Siksi hyökkääjän joukkiot saavat mellastaa mielin määrin. Kuvat ja kertomukset ovat äärimmäisen julmia.

Länsimaat ovat joutuneet Putinin uhkailujen panttivangeiksi. Eniten ihmetyttää nykyisten "sivistysvaltioiden" Saksan ja Ranskan johtajien suurempi huoli Putinin kasvojen menetyksestä kuin ukrainalaisten kärsimyksistä.

Jälkeemme jäävillä on täysi oikeus kysyä samaa, jota kysyttiin toisen maailmansodan jälkeen: Miksi ette pysäyttäneet raakalaismaista diktaattoria? Oliko oma hyvinvointinne niin arvokasta, että annoitte peloissanne ukrainalaisten lasten ja nuorten joutua barbaarien raiskaamaksi ja heidän maansa hävitettäväksi?

Saksa aiheutti 1941–44 ukrainalaisille suuret kärsimykset. Nyt olisi aika edes osittain hyvittää tekojaan, mutta on ironista, että nyt se aiheuttaa tuhoa välillisesti rahoittamalla hyökkääjän sotaa sekä estämällä maataan puolustavalle Ukrainalle asetoimituksia. Hallinnon toimettomuus jättää Saksalle raskaan taakan.

Tasavallan presidenttimme puolusteli Moskovaan pidettyjä yhteyksiä, joissa erityisesti Macron on ollut aktiivinen. En kuitenkaan ole mistään huomannut, että sen paremmin Macron kuin varsinkaan Saksan liittokansleri Scholz olisivat sanoneet Putinille suoraan, että hyökkäys jää Euroopan historiaan yhtenä häpeällisimmistä teoista.

Oma presidenttimme sentään kysyi, miksi Putin surmaa naisia ja lapsia. Vastaus oli ollut täysi hiljaisuus.

Kainuun Sanomienkin sivuilta olen lukenut mielipiteitä, joista heijastuu vaatimus Ukrainalle alueluovutuksiin. Voi kun se olisi noin yksinkertaista.

Sanalla rauha on Moskovassa eri merkitys kuin meillä lännessä. Valitettavasti diktaattorit ymmärtävät vain rautaa. Tai sitten meidän on ummistettava silmämme, mitä miehitetyssä Ukrainassa tapahtuisi.

Miehitetyn Ukrainan kansan kohtalo olisi hirvittävä.

Matti Korhonen

Saijanlahti

Sotkamo