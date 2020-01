Lukijan mielipide: Sotekuntayhtymän johtaminen on sekavaa ja johtanut sietämättömään tilanteeseen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuusto päätti kokouksessaan 18.12.2019 keskustaryhmän aloitteesta tiukan äänestyksen jälkeen hyväksyä järjestöavustukset ja hyötyeläinsubventiot toisin kuin yhtymän hallitus oli asiasta aiemmin päättänyt.

Kainuun soten hallintosäännön 9 §:n mukaan yhtymähallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu kohdan 10 mukaisesti avustusten myöntäminen. Hallintosäännössä ei ole annettu yhtymän valtuustolle otto-oikeutta hallituksen ratkaisuvallassa oleviin asioihin. Kuntalaissa eikä myöskään perussopimuksessa tällaista oikeutta valtuustolle ole myönnetty.

Valtuuston päätösten toimeenpano kuuluu hallitukselle. Siten mitään järjestöavustuksia ja hyötyeläinsubventioita Kainuun Sote kuntayhtymä ei voi maksaa ennen kuin hallitus on käsitellyt asian.

Joidenkin kepulaisten päättäjien toimesta on annettu ymmärtää, että päätös kuului talousarvioon ja valtuustolla olisi siten ollut oikeus päättää asiasta.

Valtuusto päätti ensin talousarviosta, jonka jälkeen käsitteli lehmänkaupat – hyötyeläinsubventiot päättäen rahat otettavaksi käyttösuunnitelmasta. Näin rahat revitään Soten varsinaisesta lakisääteisestä tehtävästä ja hoitajien selkänahasta edelleen heikentäen talouttamme hoitaa varsinaista tehtäväämme. Talousarvio on jo sinänsä n. 4 M€ yli kuntien maksukyvyn. Asia on yksiselitteinen, valtuustolla ei ole missään tilanteessa oikeutta päättää hallituksen ratkaisuvaltaan kuuluvista asioista – ei edes lehmän edun ollessa kyseessä.

Kuntalain 96 §:n mukaan jos hallitus katsoo, ja kuten on todettava, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muutoin lain vastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsittelyyn.

Jään odottamaan hallituksen seuraavaa kokousta, jossa oletan asian olevan esityslistalla asianmukaisesti valmisteltuna.

Soten kuntayhtymän hallituksen luottamus on kyseenalaistettu. Nauttiiko hallitus omistajiensa luottamusta?

Omistajien tahtotila on ristiriitainen. Mm. Kajaani on huolissaan, kun hallitus ei ole ollut kykenevä reagoimaan reaalitalouteen riittävällä nopeudella. Kepujohtoiset ympäristöjäsenkunnat ovat huolissaan, ettei hallitus saa tehdä mitään päätöksiä kysymättä ensin heiltä, mikäli se koskettaa kuntalaisia pidemmällä aikavälillä ja varsinkin, jos hallitus puuttuu hyötyeläinsubventioihin.

Kaikki hallituksen päätökset vaikuttavat kuntalaisiin myös pidemmällä aikavälillä. Hallituksen jäsenen tehtävä on katsoa, että hoidamme yhtymälle asetetut tehtävät. Jäsenen tehtävä ei ole ajaa oman kuntansa, puolueensa tai MTK:n etuja.

Tällainen täysin sekava ja mielivaltainen johtaminen kuntayhtymässä omien etujen tavoitteluin, jäsenkuntien ristiriitaiset epäselvät tahtotilat kuten tässäkin tapauksessa on johtanut sekaannukseen ja sietämättömään tilanteeseen ei vain Sotessa vaan myös yhteistyökumppaneidemme kuten järjestöjen suhteen. Elinkeinopolitiikka ei kuulu sotelle, subventioista en ole huolissani.

Hyvää alkanutta vuotta 2020 toivottaen,

Kainuun Sote kuntayhtymän hallituksen jäsen (sd.)

Hannu Suutari