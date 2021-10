Lukijan mielipide: Sotkamo tarvitsee uuden yleisurheilukentän

Tulin Kainuuseen kesäkuussa 1962 ja heti siitä alkaen opin tuntemaan Sotkamon todellisena urheilupitäjänä, jossa yleisseura Sotkamon Jymy teki monen lajin osalta menestyksekästä ja yleishyödyllistä urheilu- ja liikuntakasvatustyötä. Arvostin sitä aktiivisuutta ja urheiluhenkeä, joka Jymyn piirissä vallitsi.

1980-luvun lopussa Jymyn vahva yleisurheilutyö kohtasi takaiskun, kun kentän sisäpuolelle rakennettiin pesäpallokatsomo, joka esti täysipainoisen yleisurheilutoiminnan pyörittämisen ja kilpailujen järjestämisen. Samalla Jymyn yleisurheilutyö lamaantui, kun sen olosuhteet heikkenivät ja monet vahvat seura-aktiivit jäivät pois seuratoiminnasta. Tällöin Jymyn pitkäaikainen ja kunniakas yleisurheilutoiminta alkoi hiipumaan.

Olin 1990-luvun loppupuoliskolla puuhaamassa Kajaaniin vuoden 2000 veteraanien yleisurheilun EM-kilpailuja, kun olimme järjestäneet Kajaanissa onnistuneesti SM- ja PM-kilpailut vuosina 1992 ja 1995. Hanke olisi voinut toteutua, jos Sotkamossa olisi ollut kunnollinen yleisurheilukenttä, jonka olisimme tarvinneet kisojen laajuuden vuoksi toiseksi kentäksi. Kisat olisivat tuoneet kahden viikon aikajaksolla Kajaaniin ja matkailupitäjä Sotkamoon 40 maasta noin 6000 urheilijaa ja heidän seuralaistaan.

Vuosikymmenien aikana olen käynyt Sotkamon yleisurheilukenttään liittyen lukuisia keskusteluja kunnan johtohenkilöiden sekä yleisurheiluvaikuttajien kesken. Olen esittänyt muun muassa, että yleisurheilukenttä rakennettaisiin Vuokattiin, jossa se palvelisi mahdollisimman laajasti kunnan ja urheiluopiston eri käyttäjäryhmiä, kuten koulu-urheilua, urheilutapahtumia, liikuntamatkailua ja urheiluvalmennusta.

Uuden valtuustokauden alkuvaiheessa on käynnistynyt laajempi julkinen keskustelu yleisurheilukentän rakentamisesta. Hankkeelle antanee lisäpotkua myös se, kun suunnittelutyö uuden hyvinvointialueen osalta on käynnistynyt. Sen tärkeitä tavoitteita ovat koko väestömme terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksia ja sosiaalisia ongelmia ennalta ehkäisevän työn tehostaminen.

Jatkossa tulee panostaa yhä voimallisemmin siihen, että mahdollisimman suuri osa Kainuun väestöstä sitoutuu elämään jopa koko elämänkulun ajan hyväkuntoisena, kun he vaalivat kaikissa elämänvaiheissaan terveyttä ja toimintakykyä. Samalla he tuottavat merkittävästi taloudellisia säästöjä sote-kulujen osalta, kun kainuulaiset alkavat ottamaan yhä enemmän myös henkilökohtaista vastuuta elämäntavoistaan.

Tässä työssä kainuulaisella urheiluseuratyöllä on poikkeuksellisen suuri rooli palvelujen tuottajana. Se tulee nostaa arvostettuun asemaan ja todelliseksi maakuntamme vahvuudeksi. Nyt tarvitaan hyvää ja parempaan tulevaisuuteen tähtäävää yhteistyötä sekä vahvaa yhteishenkeä, että selviämme tulevaisuuden haasteista.

Sotkamon Jymyn puheenjohtaja Antti Flöjt esitti haastattelussa (KS ke 12.5.) arvokkaan liikuntapoliittisen kannanoton. Hän piti tärkeänä, että Sotkamoon tulee rakentaa yleisurheilukenttä, joka täyttää kaikki vaatimukset. Flöjt havainnollisti samalla hienosti sen, miten suuri yleishyödyllinen vaikutus kentällä on sotkamolaisille, kun paikkakunnalla panostetaan monipuoliseen urheilu- ja liikuntakasvatustoimintaan, joka ehkäisee ennalta liikkumattomuudesta aiheutuvia haittoja ja kuluja.

Myös Unto Väisäsen (kok.) valtuustoaloitteesta uutisoitiin (KS to 3.6.). Hänen esittämä liikuntapuistohanke, johon kuuluu myös yleisurheilukenttä, on yksi hyvä mahdollisuus korjata nykyisin vallitseva tilanne.

Kainuun Liikunnan toiminnanjohtaja Teemu Takalo kannusti mielipidekirjoituksessaan (KS ma 7.6.) uusia kuntapäättäjiä tekemään "kunnon tekoja". Toivottavasti kaikki kainuulaiset kuntapäättäjät pitävät hänen esiin nostamat asiat mielessään ja toimivat kainuulaisten eri-ikäisten ihmisten hyväksi.

Sotkamon yleisurheilukenttää koskeva artikkeli (KS ke 22.9.) oli hyvä kannanotto kentän puolesta. Siinä Kainuun Yleisurheilun puheenjohtaja ja Jymyn yleisurheiluvastaava Marita Kaipainen nosti esille monia asioita, joiden vuoksi uusi kenttä tulisi rakentaa mahdollisimman nopeasti, että yleisurheilupuitteet kohenisivat. Samalla Jymyn yleisurheilutoiminta saisi uutta potkua. Toivottavasti kunnan päättäjät vauhdittavat kenttäasiaa mahdollisimman nopeasti ja kannustavat samalla yleisurheiluväkeä.

Seuratyön avulla on mahdollista toteuttaa nykyajan vaatimusten mukaista liikunta- ja urheilutoimintaa, joka kattaa kaikki ikäluokat varhaislapsuudesta aina myöhempään aikuisikään saakka. Tällöin urheiluseura on kunnan tärkeä yhteistyökumppani sekä kuntalaisille suunnattujen hyvinvointipalvelujen tuottaja. Niiden avulla edistetään terveyttä ja toimintakykyä koko elämänkulun ajan.

Yli 35-vuotiaat naiset ja miehet pääsivät aidon urheilun pariin jo 50 vuotta sitten, kun Suomen Veteraaniurheiluliitto perustettiin vuonna 1971. Samalla ihmisille avautui mahdollisuus olla kansallisen ja kansainvälisen urheilutoiminnan piirissä myös elämänsä kahden jälkimmäisen kolmanneksenkin aikana. Tämä on aktivoinut urheilijoita valmentautumaan ja pitämään kunnostaan sekä terveydestään hyvää huolta. Veteraaniurheilutoiminnan myötä ihmisten elämänlaatu on rikastunut sekä urheilijoiden kesken sosiaalinen vuorovaikutus ja ystävyyssuhteet ovat vahvistuneet, kotimaassa että kansainvälisesti.

Nykyään aito urheilutoiminta tarjoaa mahdollisimman monelle eri-ikäisille urheilijalle onnistumisen elämyksiä. Hyvissä puitteissa tapahtuva harjoitus- ja kilpailutoiminta kannustaa urheilijoita kehittymään eri-ikäluokissa jopa kansainväliselle tasolle saakka sekä elämään hyväkuntoisena vuosikymmenien ajan kaikin puolin laadukkaasti ja aktiivisesti, urheilusta ja urheilijoiden välisistä ystävyyssuhteista nauttien.

Yleisurheilukenttä on myös erinomainen ja monipuolinen kaikkien eri-ikäisten ihmisten kuntoilupaikka. Siellä voi jokainen harjoitella ja opetella uusia lajitaitoja omalla tasollaan sekä ylläpitää kuntoaan ja henkistä vireyttään koko elämänkulun ajan. Toivonkin, että Kainuun kunnat pitävät yleisurheilukentät hyvässä kunnossa ja rakentavat uusia lähiliikuntapaikkoja, joilla on myös yleisurheilun suorituspaikkoja!

Kunto Viiru

Urheiluveteraani, liikuntaneuvos

Kajaani