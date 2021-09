Lukijan mielipide: Sotkamon terveysasemalla potilaat ja ammattilaiset ovat tyytyväisiä

Matti Mulari arvostelee mielipidekirjoituksessaan (KS 21.9.) Suomussalmen terveysaseman uutta toimintamallia.

Meillä Sotkamossakin oli vielä keväällä 2020 Mularin kuvaamia ongelmia. Paikan päälle tullut potilas joutui etsiskelemään ammattilaista ja odottelemaan vastaanotolle pääsyä, ja ammattilainen joutui joskus etsiskelemään potilasta.

Moni paikan päälle tuleva oli kokenut tulleensa torjutuiksi puhelimessa. Näin kävi, koska kiireettömän hoidon aikoja oli hyvin vähän, ja luulimme etteivät resurssimme riitä. Toimintamme oli sekavaa. Työmme oli hyvin kuormittavaa ja kiireistä, ja riittämättömyyden tunne oli päivittäinen.

Kesäkuusta 2020 alkaen olemme toimineet sillä mallilla, jota Mulari arvostelee ja jota Suomussalmi on ottamassa käyttöön. Potilaamme ja itse olemme malliin hyvin tyytyväisiä, vaikka ei malli vielä valmis ole.

Kun potilas soittaa tavallisella puhelimella, niin hoito alkaa heti. Osa potilaista laittaa Omasote-viestin, ja saa vastauksen pääsääntöisesti tunnin sisällä virka-aikana. Ei siis tarvitse tulla luukulle kyselemään hoitoon pääsyä.

Hoitaja ratkaisee itse puhelinasiakkaan asian tai siirtää sen lääkärin soittolistalle. Lääkäri soittaa samana päivänä potilaalle. Noin 70 prosenttia asioista ratkeaa etävastaanotolla, ja loput 30 prosenttia lääkäri kutsuu vastaanotolleen. Sama ammattilainen hoitaa tarvittavat jatkotoimenpiteet. Yhä useampi potilas viestii Omasotella, ja saa lääkärin vastauksen virka-aikana nopeasti.

Pitkään palveluita tarvitsevalla on hoitovastaava. He ovat laatineet hoitosuunnitelman. Hoitovastaava on yhteydessä asiakkaaseen määrävälein, jolloin syntyy luottamussuhde ja turvallisuus. Siksi lääkärissä käyntien tarve vähenee.

Akuutissa ongelmassa potilas on yhteydessä hoitovastaavaansa, joka järjestää tarvittavat hoitotoimet. Hoidon tulokset paranevat, koska tuen avulla korkean riskin potilaista hämmästyttävän moni onnistuu laihtumaan, lopettamaan tupakoinnin, vahvistamaan lihaksia ja toimintakykyä tai vähentämään alkoholia. Lääkäritarve vähenee. Pärjääminen paranee ja riski valtimokatastrofeista tai hoivaan päätymisestä vähenee.

Se on koko uudistuksen yksi tavoite.

Lopputulos on, että yhteydensaanti terveyskeskukseen on sujuvaa, hoito alkaa heti ja jonot ovat kadonneet. Poliklinikan hoitajilla on noin 20 asiakaskontaktia päivässä, ja pitkään palveluita tarvitsevia hoitavilla hoitajilla on noin 100-300 potilasta. Hoitajilla on lääkäreiden tuki. Fysioterapeuttien ja mielenterveysammattilaisten kanssa rakennetaan entistä parempaa yhteistyön mallia.

Muutosvaihe oli henkilöstölle raskas. Huomasimme, että mitä useammin poikkesimme uuden toimintamallin perusasioista, sitä sekavammaksi meni oma toimintamme.

Tämä on muutoksen vaikea kohta, koska me ammattilaiset olemme tottuneet toimimaan itsenäisesti omilla tavoillamme. Jos toimimme samalla tavalla samanlaisissa tilanteissa, niin laadun vaihtelu vähenee ja potilas hyötyy.

Me emme suostu palaamaan aikaisempaan malliin. Työtoverimme ovat samaa mieltä.

Toivomme, että kollegamme muilla asemilla sitoutuvat toimimaan yhteisillä tavoilla ja jaksavat muutosvaiheen. Lisärahoitus Kainuun soteen, paluu vanhaan toimintamallin tai paikalleen jäänti eivät ole vaihtoehtoja.

Terhi Sinisalo

yleislääketieteen erikoislääkäri

Veera Mäkäräinen

terveydenhoitaja