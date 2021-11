Lukijan mielipide: Sujuva hoitoon pääsy on jokaisen perusoikeus

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vastaanottotoiminnan tulosyksiköiden päälliköt kommentoivat Kainuun Sanomissa (12.11.) Suomussalmen Keskustan valtuustoryhmän kannanottoa liittyen sosiaali- ja terveydenhoitopalveluiden saatavuudesta.

Totesimme, että nykytilanteessa on valuvikoja, joihin on tartuttava. Hoitoon täytyy voida päästä silloin, kun tilanne on akuutti. Avun helppo saatavuus on potilaan kannalta elinehto, ja jo ensimmäisen kontaktin tulee voida kartoittaa kokonaislaatuinen tilannekuva potilaan jatkohoidon tarpeen suhteen.

Samassa lehdessä Oulun yliopiston yleislääketieteen professorit Auvinen sekä T imonen toteavat, etteivät he enää pidä Kainuun terveysasemia sopivina harjoittelupaikkoina lääketieteen opiskelijoilleen. Professorit kommentoivat, ettei oppimistavoitteisiin voi päästä seuraamalla lääkärin puhelin- tai etätyötä. Konkreettisesti oppiminen tapahtuu seuraamalla fyysistä vastaanottotyötä, jossa keskeisessä osassa korostuvat potilaan kokonaisvaltainen, potilaskeskeinen kohtaaminen, potilaan ja lääkärin välinen vuorovaikutus sekä fyysinen tutkiminen.

Siksi kysymme: mistä osaajat saadaan tulevaisuudessa myös Kainuuseen, mikäli tilanne on nykyisellään arvaamaton sekä toimimaton?

Jotta kriittistä ja rakentavaa keskustelua voidaan käydä, on tuotava julkiseksi myös mallin ongelmat. Jokaisella ihmisellä ei ole uskallusta tai kykyä tuoda mahdollisia epäkohtia esille: päätöksentekijän tehtävä on kuulla herkällä korvalla myös heitä, joiden ääni ei julkisessa keskustelussa voimakkaasti kuulu.

Suomussalmen Keskustan valtuustoryhmä kantaa voimakasta huolta yhdenvertaisten palvelujen toteutumisesta kuntalaisille. Sujuva hoitoon pääsy on jokaisen perusoikeus.

Satu Anttonen, Juha Heikkinen

Pirjo Heikkinen, Erja Helttunen

Raimo Härkönen, Mikko Juntunen

Jouko Kela, Tuovi Kemppainen

Pentti Moilanen, Keijo Mulari

Riitta Mäkeläinen, Jonna Seppänen

Timo Säkkinen, Milla Veteläinen

Keskustan valtuustoryhmä

Suomussalmi