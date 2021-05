Lukijan mielipide: Suojelua metsille

Nuori, kasvava puu sitoo hiiltä ja vanha, lahoava puu luovuttaa hiiltä. Tämä ei ole rakettitiedettä, paitsi poliitikoille.

Metsien suojelua ei ole niiden lahottaminen pystyyn museoimalla, vaan oikea-aikaiset hakkuu- ja hoitotoimenpiteet. Tähän kuuluvat kaikki työt taimikon perustamisesta päätehakkuuseen asti. Metsiemme puumäärä on moninkertaistunut itsenäisyytemme aikana, vaikka Suomen pinta-ala on supistunut sotien seurauksena. Metsiämme on hoidettu hyvin.

Nykyinen metsätietomme ja -taitomme on parhainta maailmassa ja siitä meidän on pidettävä huolta, että näin on myös tulevaisuudessa. Tätä tietoa meidän on vietävä Eurooppaan, siellä oikeasta metsätiedosta on puutetta. Pystyyn lahotettavia, toisin sanoen suojeltuja metsiä on Suomessa riittävästi, lisää ei tarvita.

Suojelua metsämme tarvitsevat kipeimmin metsänhoitoa täysin ymmärtämättömien poliitikkojen päähänpistoilta, meidän omassa eduskunnassamme sekä EU:ssa. Suojelua poliittisilta myrskytuulilta tarvitsevat myös puun kanssa työskentelevät huippuammattilaisemme metsissä, tien ja veden päällä sekä sahoilla ja tehtailla. Näiden ihmisten solvaaminen ja syyttäminen milloin mistäkin saa aina sappeni kiehumaan.

Luulenpa, että EU:n valtava vimma suojella Suomen metsät on ennen kaikkea kauppapoliittinen intressi. Euroopan unionissa on isoja puuteollisuus ja sahatavarantuottajamaita, heille "pahan" kilpailijan raaka2ainevarastojen vähennys sopii mainiosti. Metsäasioissa ei pidä antaa EU:lle pikkusormea, se vie muuten molemmat kädet.

Yleensä suurinta ääntä kotimaan metsäasioista pitävät poliitikot, joiden kosketuspinta oikeaan metsään ja metsissä tehtävään työhön on olematon. Järki häviää aina, kun yksioikoinen ideologia sumentaa ajatuksen.

On myös ristiriitaista, että kaikki puolueet kyllä peukuttavat puurakentamiselle, mutta joidenkin mielestä yhtään puuta ei saisi kaataa. Mistä ne puutalot sitten rakennetaan, tuodaanko sekin puu Venäjältä? Hake ja turve sieltä jo tuodaankin.

Kainuu on metsästä elävä maakunta, joten metsäasiat ovat meille polttavan tärkeitä. Kaikki teolliset toimijat katsovat investointipäätöksiä tehdessään, minkälainen varmuus raaka-aineen hankinnassa on ja mitä riskejä siihen sisältyy. Viime viikkoina on taas kuulunut ikäviä uutisia metsäteollisuuden supistuksista kotimaassamme. Työttömien armeija vahvistuu taas, siinä joukossa on kohta divisioonia riittämiin.

Toivottavasti Paltamosta tulisi pian hyviä uutisia biotuotetehtaan rakentamispäätöksen muodossa.

Puulla parempiin päiviin, on joskus viisaasti sanottu.

Jukka Tolonen

kuntavaaliehdokas (kesk.)

Kajaani