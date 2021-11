Lukijan mielipide: Suomen itärajan valvonta on FSB:n hanskassa?

Suomen rajavartiolaitoksen henkilöstömäärää on takavuosista supistettu roimasti. Koirapartioiden tilalle maastovalvontaan on kehitetty sensoreita ja lennokkeja havaitsemaan raja-asemien ulkopuoliset rajaylitykset.

Suomen puolella itärajan kapeahko rajavyöhyke on merkattu puiden runkoihin maalauksin, ja raja-aukon reunaa seurailee valvontapolku. Rajanylityspaikkojen läheisyyteen on raja-aukon Somen puoleiseen reunaan rakennettu piikkilanka-aitoja. Muilta osin raja on pääosin aidatonta, joskin näkyvillä on vielä vanhoja karja-aitojen jäänteitä sekä poroaitoja.

Vastaavasti Venäjän puolella on neuvostoajan jäänteenä useiden kilometrien levyinen tiukka rajavyöhyke. Vyöhykkeen ulkoreunalle on rakennettu tie, jonka vierellä useiden metrien levyinen hiekkakaista, jota täydentää hälytyslaittein varustettu esteaita.

Vyöhykerakennelmista johtuen raja-asemien ulkopuolelta Suomeen on lähes mahdotonta päästä FSB:n osana toimivan venäläisen rajavartioston huomaamatta. Venäjä tekee vuosittain sadoittain laittomasti Suomeen pyrkivien henkilöiden sekä ryhmien kiinniottoja, joista se harvoin tiedottaa.

Näin itärajan valvonta hoituu Suomenkin puolesta perustuen siihen, että raja on Neuvostoliiton aikaista parhaiten vartioitua ulkorajaa.

Vaikka Suomella on moderni ja tehokas rajavartiolaitos, niin yli tuhatkilometrisen rajan valvontaan panokset jäävät vähäisiksi. Tällöin venäläisten toimiva rajavalvonta turvaa Suomen myös jatkossa, jos kykenemme pitämään maidemme välit luottamuksellisina.

Luottamus rakennetaan valtioiden johdon välisinä tapaamisina ja toimenpiteinä. Jos valtiojohtajien kyvyt ja kemiat eivät kohtaa, jää tapaamisten saanto arvottomiksi kulisseiksi. Suomalaisista presidenteistä "Urkin" lisäksi luottamustasolle yltäneet johtajat ovat vähissä.

Aulis Korhonen

Sotkamo