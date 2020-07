Lukijan mielipide: Suomen on vaikea kilpailla konesaleista muiden Pohjoismaiden kanssa

Konesalipalveluntarjoajien kilpailutilanne kansanvälisistä asiakkaista on todella haastavaa. Suomen kilpailutilanne muihin Pohjoismaihin verrattuna on suorastaan kehno. Meillä energian kokonaishinta (energia + vero + siirtomaksu) on huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa, joihin molempiin maihin moni iso toimija on viime aikoina päätynyt.

Päästäksemme kunnolla mukaan kilpailuun suurien kansainvälisten konesalien sijoittumisesta, tulisi toimintaedellytykset Suomessa saattaa samalle tasolle tai ainakin paljon lähemmäs muun muassa Ruotsin ja Norjan nykytasoa.

Ensimmäinen toimenpide tulee olla konesalien energiaveron laskeminen alempaan luokkaan. Näin muu energian hinnassa oleva ero jää mahdollisimman pieneksi ja voitaisiin konesalien käyttökulujen osalta jo päästä mukaan kilpailuun.

Toinen tehtävä on vahvistaa energian kierrätystä ja hukkalämmön hyötykäyttöä. Tämä voisi olla meille todellinen kilpailuvaltti verrattuna muuhun Eurooppaan.

Konesalien tuottama hukkalämpö voidaan valjastaa esimerkiksi kaukolämpöverkon kautta asuntojen lämmitykseen tai muuhun kohteeseen, jossa lämpöä tarvitaan. Hukkalämmön hyötykäyttö luo puhtaan lämpöenergian lisäksi myös uutta teollisuutta.

Espoossa palvelinkeskuksien palvelimista syntyvä lämpö hyödynnetään kokonaisuudessaan kaukolämmityksessä. Keskuksista lämpöä otetaan talteen vuosittain yhteensä noin 20 gigawattituntia.

Uudet konesalit toisivat Suomelle suuresti kaivattuja veroeuroja ja samalla työllistettäisiin upean koulutusjärjestelmämme tuottamia kotimaisia asiantuntijoita.

Konesalit ja niihin liittyvä teollisuus olisivat merkittävä apu myös Suomen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa tulevaisuudessa.

Veijo Terho

Vice Chairman of the Board

Finnish Data Center Forum ry