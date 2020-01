Lukijan mielipide: Syrjäytymisen ehkäisemisen sijaan pitäisi rakentaa merkityksellistä elämää

Miikka Kortelainen nosti ansiokkaasti Kainuun Sanomissa (19.1.) esiin nuoriin liittyvän huolen siitä, että palvelujärjestelmämme lokeroi nuoria tällä hetkellä erilaisten ongelmien kautta. Nuoriin on kautta aikain liitetty erilaisia leimoja. Usein puhutaan esimerkiksi päihdenuorista, erityisnuorista tai ongelmanuorista. Lokeroinnin sijaan meidän tulisi nähdä nuoret yksilöinä, sillä jokaisen tilanne on erilainen.

Nuorille suunnattu palvelujärjestelmämme on tällä hetkellä ongelmakeskeinen ja sen tavoitteena on ollut 2000-luvun lopusta lähtien syrjäytymisen ehkäiseminen. Se on noussut poliittisen keskustelun ytimeen ja ollut keskeisenä tavoitteena jokaisessa 2010-luvun hallitusohjelmassa. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on luotu kansallisesti kattava etsivän nuorisotyön verkosto, perustettu kymmeniä Ohjaamoja ja käynnistetty tuhansia syrjäytymistä taklaavia hankkeita.

Silti tilanne on edelleen se, että Suomessa on iso määrä nuoria, joiden hyvinvointi syystä tai toisesta horjuu. Heistä noin 60 000 on myös työn ja koulutuksen ulkopuolella. Tutkimusten mukaan monet heistä eivät koe itseään syrjäytyneeksi, mutta samalla järjestelmä iskostaa heihin syrjäytyneen nuoren identiteettiä ja leiman.

Syrjäytymisen ehkäisemisen sijaan meidän tulisi kiinnittää huomio nuorten merkityksellisyyden kokemuksen vahvistamiseen. Nykyinen kapea ja ongelmakeskeinen näkökulma ei suurillakaan resursseilla tuota riittävän hyvää ja nuorten ansaitsemaan tulosta.

Ongelmien ehkäisemisen sijaan meidän pitäisi luoda yhteiskuntaa, joka aidosti antaa mahdollisuuden parempaan nuoruuteen. Tällöin, kuten Kortelainenkin painottaa, tulee meidän lokeroinnin sijaan kyetä kohtaamaan jokainen nuori arvokkaana yksilönä.

Voimme parantaa nuorten merkityksellisyyden kokemusta vahvistamalla nuorten toimintavalmiuksia, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja myönteistä uskoa tulevaan.

Tämä näkökulman merkittävä muutos syrjäytymisen ehkäisemisestä merkityksellisyyden kokemuksen vahvistamiseen tuottaisi jo nykyisillä resursseilla selvästi parempia ja kestävämpiä vaikutuksia.

Olli Alanen

toiminnanjohtaja

Lasten ja nuorten säätiö