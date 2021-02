Lukijan mielipide: Taloyhtiöiden terästäydyttävä osakeluetteloiden päivittämisessä

Kaikkien asunto-osakeyhtiöiden on siirrettävä osakeluettelon ylläpito 31.12.2023 mennessä uuteen Maanmittauslaitoksen ylläpitämään osakehuoneistorekisteriin. Tätä varten Maanmittauslaitos kerää parhaillaan tietoja osakehuoneistojen omistuksista. Ennen osakeluettelon siirtoa, taloyhtiön on tarkistettava, onko sen osakeluettelo ajan tasalla, vai onko sitä ensin päivitettävä.

Siirtyminen uuteen järjestelmään tapahtuu kaksivaiheisesti. Ensin yhtiön hallitus tekee päätöksen osakeluettelon siirtämisestä ja yhtiö siirtää osakeluettelonsa ylläpidon. Vasta sen jälkeen yhtiön osakkaat voivat hakea sähköistä omistajamerkintää itselleen. Kun osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä, se korvaa paperisen osakekirjan esimerkiksi asuntokaupassa ja lainan vakuutena.

Osakeluettelon siirtäminen sähköiseen rekisteriin mahdollistaa siis sen, että taloyhtiön osakkaat voivat halutessaan, vaikka heti hakea sähköistä omistajamerkintää. Vuoden 2023 loppuun mennessä yhtiöiden on siis siirrettävä osakeluettelon ylläpito. Mikäli osakeryhmän omistaja ei vaihdu, on osakkaalla aikaa sähköisen merkinnän hakemiseen 10 vuotta siitä, kun kyseisen yhtiön osakeluettelo on siirretty.

Silloin kun osakkeiden omistaja vaihtuu ensimmäisen kerran osakeluettelon siirron jälkeen, on uuden omistajan haettava omistuksensa rekisteröintiä kahden kuukauden kuluessa. Aika lasketaan pääsääntöisesti kauppakirjan tai muun luovutuskirjan allekirjoituksesta.

Nyt on joka tapauksessa oivallinen aika laittaa asunto-osakeyhtiön osakeluettelon tiedot ajan tasalle. Jos osakeluetteloa tarkistettaessa todetaan, että päivitystarvetta ei ole, asia on luonnollisesti kunnossa. Mikäli todetaan, että osakeluettelossa on osin vanhentuneita tietoja, eli jos joidenkin osakkeiden omistajaksi on merkitty osakkeiden edellinen omistaja, tietojen päivitys on pyrittävä tekemään.

Näissä tilanteissa yhtiön kannattaa motivoida niitä osakkaitaan, jotka eivät ole toimittaneet yhtiölle luotettavaa selvitystä siitä, miten heistä on tullut osakeryhmän uusia omistajia, toimittamaan nyt kaikki osakeluettelomerkinnän tekemiseksi tarvittavat asiakirjat yhtiölle. Tämä on tärkeää, jotta osakeluettelon siirto uuteen järjestelmään pystytään tekemään oikeilla tiedoilla.

Yhtiön, jolla ei ole lainkaan osakeluetteloa, tulee pikimmiten pyrkiä sellainen laatimaan. Jälkikäteinen osakeluettelon laatiminen ja omistuksen kirjaamiseksi tarvittavien asiakirjojen hankkiminen voi osoittautua varsin työlääksi ja aikaa vieväksi tehtäväksi.

Jos olet osakkaana asunto-osakeyhtiössä ja sinulle on epäselvää, onko osakeluettelomerkintä omalta osaltasi kunnossa, tai jos et tiedä, mitä asiakirjoja isännöitsijälle tulee merkinnän tekemistä varten toimittaa, niin asia kannattaa varmistaa oman taloyhtiösi isännöitsijältä.

Johanna Laitala

toiminnanjohtaja

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

Virpi Hienonen

vanhempi lakiasiantuntija

Suomen Kiinteistöliitto ry