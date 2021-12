Lukijan mielipide: Taloyhtiön hallituksen pitää valvoa palveluita

Tiedätkö sinä taloyhtiönne hallituksen jäsenenä mihin ja minkä sisältöisiin sopimuksiin taloyhtiönne on sitoutunut? Hyvä käytäntö olisi, että hallituskauden alussa hallitus tutustuisi keskeisiin sopimuksiin.

Ensimmäisen kokouksen esityslistalle voisi laittaa vakiopykälinä muun muassa isännöintisopimuksen ja kiinteistöhuoltosopimuksen tarkastelun sisältöineen.

Loppuvuosi on hinnantarkistusten aikaa. Hallituksen on hyvä tietää mitä sopimuksissa on sovittu palkkiokorotusten osalta. Osapuolten on noudatettava puolin ja toisin sovittua menettelyä sekä sovittuja hinnantarkistusperusteita.

Hallituksen tulee arvioida korotusesityksen suuruutta ja palvelun tasoa. Hyvästä palvelusta kannattaa maksaa, huonoa ei kannata hyväksyä.

Palveluntuottajien esittämät hinnankorotukset, niin kuukausiveloitusten kuin erillisveloitusten hinnat, tulee käsitellä hallituksessa. Esimerkiksi isännöintisopimuksen osalta reagoimatta jättäminen voi tarkoittaa hiljaista hyväksyntää.

Parhaimmillaan hyvät taloyhtiön sopimuskumppanit kehittävät taloyhtiön arvoa. Luottamus ja avoimuus hallituksen, osakkaiden ja asukkaiden sekä palveluntuottajien välillä parantaa asumisviihtyisyyttä ja lisää hallituksen ja palveluntuottajan työn arvostusta.

Johanna Laitala

toiminnanjohtaja

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi