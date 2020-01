Lukijan mielipide: Tapaus kansanedustaja Mäenpää

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pyytänyt eduskunnalta lupaa asettaa eteläpohjalainen perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää syytteeseen. Syytteen nimike tulisi olemaan kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Suomessa kansanedustajilla on eräänlainen syytesuoja, joka koskee kansanedustajan valtiopäivillä esittämiään mielipiteitä. Syytesuoja on siksi, että kansanedustajan puheoikeutta ja mielipiteen vapautta ei voida tekosyillä rajoittaa.

Nyt näyttää kuitenkin sille, että eräillä piireillä on haluja murtaa tämä kansanedustajien suoja. Eduskunnassa saa kyllä arvostella rankastikin suomalaista kantaväestöä ja suomalaisten perususkontoa, eli kristinuskoa. Jos arvostelet islamia, niin hyvin herkästi joudut kellojen alle.

Mäenpään puheesta on tehty rikosilmoituksia poliisille. Esitutkinta-asiakirjat on luovutettu valtakunnansyyttäjälle syyteharkintaa varten. Koska esitutkinta on koskenut kansanedustajan valtiopäivillä esittämää mielipidettä, on syytteen nostamiseen saatava eduskunnan hyväksyntä.

Eduskunnan käsittelyssä perustuslakivaliokunta antaa asiasta lausuntonsa täysistunnolle. Perustuslakivaliokunta koostuu kansanedustajista ja hallitusryhmillä on siellä enemmistö. Todennäköisesti perustuslakivaliokunnan lausunto on poliittinen ja siinä tullaan ehdottamaan, että eduskunta antaa valtakunnan syyttäjälle syyteoikeuden.

Eduskunnan täysistunto tulee kuitenkin hylkäämään valiokunnan ehdotuksen, koska hylkäämiseen riittää yhden kuudesosan (1/6) määrävähemmistö. Tämä määrävähemmistö löytyy perussuomalaisten omasta ryhmästä.

Mielenkiintoista eduskunnan äänestyksessä tuleekin olemaan se, miten eri puolueryhmittymät eduskunnassa asiaan suhtautuvat.

En lähde asiaa etukäteen veikkaamaan – lähikuukaudet sen näyttävät.

Pentti Kettunen

ex-kansanedustaja (ps.)

Kajaani