Lukijan mielipide: Tapiolan haltiat – Päiväkodin vanhempainillat ovat tärkeitä

Tapiola on Kalevalassa metsänhaltian ja hänen väkensä asuinpaikka. Kajaanissa se on pieni päiväkoti, mutta jotain tekemistä sillä taitaa olla haltioidenkin kanssa.

Päiväkoti järjesti tiistaina vanhempainillan, josta tuli suuri menestys. Tämä on uutinen sen vuoksi, että vanhempainiltojen suosio on kuulemma ollut vähäistä jo ennen koronapandemiaa. Kaikissa päiväkodeissa ei tapaamista ole edes järjestetty tai tilaisuuksiin on osallistunut vain muutamia vanhempia.

Tapiolan illassa oli mukana kymmeniä vanhempia ja lisäksi muutama netin kautta. Vanhemmat saivat hyvää informaatiota päiväkodin toiminnasta ja pääsivät itse avaamaan omia tuntojaaan.

En ollut ainoa, joka on yllättynyt päiväkodin tavasta informoida joka päivä vanhempia päivän tapahtumista ja lapsen tekemisistä. Monipuolisessa tiedottamisessaan päiväkoti on innovatiivinen ja luova. Sillä on rakennettu päiväkodin ja vanhempien välille luottamuksen ilmapiiri, jossa varhaiskasvatuksen tavoitteet toteutuvat muutenkin hienolla tavalla.

Vanhemmat, menkää vanhempainiltaan. Silla osoitatte arvostusta paitsi omaa lastanne kohtaan myös niille, jotka tekevät arvokasta työtä lapsen hyvinvoinnin ja hänen tulevaisuutensa rakentamisen eteen. Päiväkoti ja sen väki on ansainnut arvostuksenne ja tukenne. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, se haluaa, että vanhemmat ovat päiväkodin tärkeä kumppani ja osa päiväkotiyhteisöä.

Ismo Heikkinen

Kajaani