Lukijan mielipide: Tasavertaisen kohtelun periaate on tärkeä

Vastauksena Matti Korhosen mielipidekirjoitukseen ( KS 9.9.) seuraavaa:

Asiassa on kysymys osuuskunnalta salaa tehdyistä vesi- ja viemäriliittymistä. Kyseinen omakotitalo, joka on valmistunut v. 1997, on luvatta ja suunnitelmitta liitetty osuuskunnan verkostoon ja viemärijohto viety naapurin pihan kautta ilman sopimusta.

Lisäksi kiinteistöllä on vuonna 2004 tehty salaa vesi- ja viemäriliittymät peruskorjattuun omakotitaloon sekä vuonna 2010 valmistuneeseen rantamökkiin liittämällä ne runkoputkeen.

Lisäksi kiinteistölle on rakennettu luvatta kiinteistökohtainen jäteveden pumppaamo ja liitetty osuuskunnan runkoputkeen ilman sopimusta.

Näihin kohteisiin ei osuuskunta ole voinut määritellä vesihuoltolain mukaista liittämiskohtaa eikä muitakaan rakentamiseen liittyviä ohjeita.

Lisäksi vuonna 2010 oli tehty 1980-luvun alussa valmistuneeseen omakotitaloon laajennusosa sauna- ja pesutiloineen. Tehdyt toimenpiteet tulivat lopullisesti ilmi kevään 2017 aikana, epäily oli jo syksyllä 2016 runkolinjojen kartoituksen yhteydessä todettujen epäselvyyksien vuoksi.

Tehdyistä liittymistä ei osuuskunta ole saanut liittymis- eikä kunnossapitomaksuja. Vuoden 1993 tasoisia liittymismaksuja on ryhdytty perimään, koska asiakas on hyötynyt luvatta tehdyistä liittymistä.

Kyseisen kiinteistön omistajalle on lähetetty 1. heinäkuuta hallituksen päätökset, joissa on kerrottu 26. elokuuta mennessä tehtävät yksityiskohtaiset toimenpiteet vedenjakelun keskeyttämisen estämiseksi. Hallitus on samalla ilmoittanut, ettei osuuskunta vastaa omistajille keskeytyksen mahdollisesti aiheuttamista haitoista eikä kuluista.

Suurimpina syinä keskeytykseen ovat maksamattomien vuoden 1993 tason liittymismaksujen lisäksi olleet ohjeiden ja osuuskunnan sääntöjen vastainen toiminta ts. toteuttavien suunnitelmien puuttuminen, liittymien rakentaminen ja liittäminen osuuskunnan runkoputkeen luvatta sekä pumppaamosopimuksen ja viemärijohdon sijoitusluvan puuttuminen.

Lisäksi ei ole noudatettu kunnan ja osuuskunnan välistä vedentoimitussopimusta eikä kiinteistön omistaja ole ollut läsnä kummassakaan katselmustilaisuudessa kertomassa kiinteistöillä tehdyistä toimenpiteistä.

Kyseiselle omakotitalolle ei ole omaa sulkuventtiiliä, joten vedenjakelun keskeytys kohdistui myös rantamökkiin. Samoin vuonna 2004 verkostoon liitetylle omakotitalolle ei ole veden sulkuventtiiliä, joten vedenjakelun keskeytys kohdistui myös uudempaan omakotitaloon. Jos osuuskunnalle olisi esitetty suunnitelma, olisi rakennuksille vaadittu omat vedensulkuventtiilit.

Osuuskunta on kolmen vuoden ajan yrittänyt saada kiinteistön omistajan laittamaan asiat ja laitteet kuntoon. Toteuttamisen lykkäämiselle on hallitus saanut vaihtelevia selityksiä.

Hallitus on toiminut ja toimii liittymismaksuissa tasavertaisesti sääntöjensä sekä eri tahoilta saatujen asiantuntijoiden, mm. ely-keskus ja oikeusoppineet, neuvojen mukaisesti, ei nettikirjoitusten tai Matti Korhosen neuvojen mukaan.

Matti Korhosen esittämien sääntötulkintojen osalta on syytä todeta, että esim. Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n tai Suomen Vesi-isännöinnin mallisäännöt edellyttävät liittymismaksun suorittamista jokaisesta liittymästä. Tämä on keskustelun aiheen kannalta olennaista.

Yksittäisen liittymän takana olevasta tekniikasta ei tietenkään kirjoiteta osuuskunnan hallinnointia koskeviin sääntöihin, vaan suositus on, että nämä asiat määritellään ja dokumentoidaan erikseen liittymäsopimuksessa. Liittymäsopimus ei ole avoin valtakirja runkoliitynnän taakse vapaasti mitä vaan - vain se, mitä on yhteisesti sovittu ja esim. tekniseltä toteutukseltaan asianmukaista. Muutoinhan yksittäinen jäsen voisi liittää mukaan vaikka koko Kaitainsalmen kylän.

Osuuskunnan sääntöjä ja ei voi yhtäkkiä muuttaa yhden tai kahden jäsenen takia. Tasavertaisen kohtelun periaate on vaarantunut nyt kyseessä olevan toiminnan vuoksi.

Vesiosuuskunnan hallituksen näkökulmasta nykyinen pattitilanne on valitettava.

Paljon mieluummin käyttäisimme tarmomme asuinalueemme palveluiden kokonaisvaltaisempaan kehittämiseen ja osuuskunnan liittämiseksi osaksi kunnan vesihuoltoa.