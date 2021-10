Lukijan mielipide: Tästäkin on aluevaaleissa kysymys

Tammikuun hyvinvointialueen vaaleissa on kysymys meille kaikille elintärkeistä terveyspalveluista. Tarvitaan perusterveydenhoitoa helposti ja lähellä. Tarvitaan hyvää erikoissairaanhoitoa, johon uusi sairaalamme luo hyvät edellytykset.

Hyvinvointialueen rakentamisessa on kysymys mitä suurimmassa määrin myös sosiaalipalveluista. Tästä kirjoitti Jari Lindh ansiokkaasti mielipidepalstalla (KS 27.9.).

Sosiaalipalvelut, muun muassa vammaisten, ikäihmisten ja lapsiperheiden palvelut ovat todella tärkeitä kaikille. Näistä kaikista asioista ja palveluista hyvinvointialueen valtuustossa päätetään.

Tulevilla päättäjillä on paljon valtaa, koska rakennetaan uutta. Nyt meidän pitää olla hyvin luovia ja etsiä uusia ratkaisuja.

Meidän pitää kutsua mukaan Kainuun hyvinvointialueen rakennustyöhön mahdollisimman paljon kansalaisia. Myös kolmannen sektorin asiantuntemukseen on suhtauduttava kaikella sen vaativalla vakavuudella.

Sain mahdollisuuden jokin aika sitten kohdata harvemmin tapaamiani vapaaehtoistyöntekijöitä – sopimuspalokuntalaisten Kainuun ja valtakunnan toimijoita. Silloin viimeistään tuli selväksi itsellekin se, että hyvinvointialueella on kysymys pelastustoimen ja soten entistä tiiviimmästä yhteistyöstä myös täällä Kainuussa.

Kainuussa on kyllä aina ymmärretty pelastustoimen tärkeys. Meillä on pitkät etäisyydet ja pelastustointa tarvitaan turvaamaan väestöä monenlaisten riskien varalta kaupungeissa ja kunnissa. Erityisen tärkeitä pelastuslaitoksen toimijat ovat alueemme syrjäseutujen asukkaiden turvallisuuden vaalijoina. Kaikille näkyväksi tämä työ tulee ongelmatilanteissa, kuten esimerkiksi tykkilumitalvi meille osoitti.

Tilaisuudessa selvisi viimeistään se, kuinka tärkeitä Kainuussakin ovat tämän alan vapaaehtoiset – sopimuspalokuntalaiset. Myös heitä tarvitaan, kun turvallista ja elinvoimaista Kainuuta rakennetaan.

Ilokseni sain tilaisuudessa kuulla myös sen, että Kainuussa pelastustoimen ja sen yhteydessä sopimuspalokuntalaisten yhteistyö on hyvää ja sen toivottiin hyvänä jatkuvankin. Uusia vapaaehtoisia erityisesti nuoria toki toivotaan lisää mukaan.

Näihin toivotuksiin on helppo yhtyä ja muistaa, että vaaleissa on kysymys myös tämän puolen asioista. Rakennamme siis sosiaalitoimen, terveydenhuollon ja pelastustoimen yhteistä organisaatiota. Ja sopimuspalokuntalaisillakin on oma asiantuntemus ja rooli tässä työssä.

Raili Myllylä

Kainuun soten yhtymävaltuuston pj. (vas.)