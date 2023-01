Lukijan mielipide: Teatterireseptillä hyvinvointia Kainuun hyvinvointialueen ihmisille

Kajaanin Kaupunginteatterin Tuki ry aloitti teatterireseptitoiminnan keväällä 2013. Tavoitteena oli nostaa kulttuurin merkitystä hyvinvoinnin antajana ja tuoda näkyväksi kulttuurin asemaa liikunnan, levon, ravinnon ja terveiden elämäntapojen rinnalle ihmisen hyvinvoinnin edistämisessä.

Kaukainen tavoite oli, että kulttuurin merkitys hyvinvoinnin lisääjänä huomioitaisiin myös sosiaali- ja terveysalan budjeteissa, ei ainoastaan juhlapuheissa ja seminaarikeskusteluissa.

Kaukana siitä vielä ollaan!

Teatteriresepti oikeuttaa kahden ihmisen vapaan pääsyn Kajaanin kaupunginteatterin esitykseen reseptin vuoden voimassaoloaikana.

Resepti annetaan joko kahdenkeskisessä tai moniammatillisessa asiakastapaamisessa. Asiakkaan varallisuus ei vaikuta reseptin saantiin.

Työntekijä voi myös halutessaan koota asiakkaista ryhmän ja lähteä heidän kanssaan teatteriin. Resepti vaihdetaan pääsylipuksi Kajaani Infossa tai teatterin lipunmyynnissä.

Reseptit on numeroitu ja teatteri laskuttaa käytetyistä resepteistä Tuki ry:tä numeroiden perusteella. Asiakkaan henkilötietoja reseptissä ei tule esille.

Tuki ry jakaa vuosittain 100–150 reseptiä valitsemilleen yhteistyökumppaneille. Näin 200–300 henkilöä pääsee maksutta teatteriin.

Yhteistyökumppaneita on kerrallaan kuudesta seitsemään, joista kukin saa tarpeidensa ja yhdistyksen rahatilanteen mukaan 10–30 reseptiä vuodessa.

Yhteistyökumppaneista lähes kaikki ovat koko Kainuun alueella toimivia. Niistä mainittakoon Aikuisten mielenterveyden ja riippuvuuksien hoito, Kainuun Kriisikeskus ja Kainuun Aivoyhdistys.

Reseptikustannukset katetaan yhdistyksen toiminnalla, jäsenmaksuilla, kannatusjäsenmaksuilla sekä avustuksilla.

Kainuun sote on ollut teatterireseptitoiminnan tärkein rahoittaja. Näin päättäjät ovat osoittaneet arvostavansa kulttuuria yhtenä tärkeänä osana ihmisen hyvinvointia.

Nyt Kainuun hyvinvointialueen alettua uudet tuulet puhaltavat ja edellä kuvattu toiminta ei ole enää sellaista, joka kuuluisi uuden organisaation järjestöavustusten piiriin.

Lehtitietojen mukaan hyvinvointialue tukee järjestöavustuksilla Kainuussa toimivia sosiaali- ja terveysalan sekä pelastusalan yhdistyksiä, joiden tehtävänä on terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.

Juuri noita edellä mainittuja asioita teatteriresptitoiminta edistää, vaikkei kyseessä olekaan sosiaali- tai terveysalan yhdistys.

Olemme avustusta hakiessa pitäneet tärkeänä, että reseptitoiminta kattaa, ei ainoastaan Kajaanin, vaan yhteistyökumppaneidemme kautta koko Kainuun asukkaat.

Haettaessa avustusta tietyltä kunnalta, tärkeä avustuksen myöntämisen ehto on ollut, että se käytetään sen kunnan asukkaiden hyväksi.

Palaute teatterireseptitoiminnasta on ollut positiivista. On käynyt ilmi, että reseptien saajien joukossa on henkilöitä, jotka elämässään ensimmäisen kerran ovat päässeet teatteriin ja nauttineet tai kokeneet virkistyneensä.

Käynti on tuonut uutta sisältöä ja antanut ajattelemisen aihetta myös oman elämän kysymyksiin. Tärkeää on ollut myös se, että mukaan on voinut ottaa jonkun toisen ihmisen tai koota vaikka ryhmän.

Ohjeet teatterireseptin käyttöön ovat olleet tarpeeksi joustavat. Teatterikokemuksia on käytetty myös keskustelujen avaajina.

Toivon, että uuden hyvinvointialueen myötä kulttuurin merkitystä ihmisten hyvinvoinnille entisestään vahvistetaan ja tehdään saumatonta, ennakkoluulotonta ja raja-aidat ylittävää yhteistyötä eri julkisten organisaatioiden ja järjestöjen kanssa.

Kajaanin Kaupunginteatterin Tuki ry

Puheenjohtaja