Lukijan mielipide: Tieteen rahoitus on turvattava

Hallitus on uhannut leikata tieteen rahoitusta tänä keväänä. Suomalainen yhteiskunta tarvitsee elinvoimaista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Asian saaman huomion ja julkisen paineen takia Sanna Marin (sd.) onkin jo alkanut lupailla, että leikkaukset peruutettaisiin. Mutta tämä on vain jäävuoren huippu.

Pinnan alla oleva osa on paljon suurempi tässäkin tapauksessa. Keskeistä olisi yritysten aseman kehittäminen tällä alalla.

Lähes kaikki Suomen yrityksistä ovat alle 250 henkilöä työllistäviä, siis pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Näissä on kuitenkin 64 prosenttia yrityksissä työskentelevästä henkilöstöstä.

Suomella ei ole varaa jättää pienempien yritysten potentiaalia tutkimuksen ja kehityksen suhteen. Apple ja Microsoftkin lähtivät liikkeelle autotalliyrityksinä. Kuinka monta vastaavaa maailmanvalloittajaa meiltä löytyisikään?

Meidän on saatava mallit, joilla pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät saamaan rahoitusta TKI-projekteihinsa. Se on meidän tulevaisuudellemme ja kilpailukyvyllemme ensiarvoisen tärkeää.

PK-yrityksissä on halu ja kyky tehdä asioita toisin, kunhan niille annetaan mahdollisuus siihen. Suurilla yrityksillä on resurssit ja mahdollisuudet hyödyntää hupenevia TKI-rahoituksia paremmin, niillä on usein mahdollista rahoittaa tutkimusta myös omilla rahoilla.

Julkisen sektorin rahoituksen turvaamisen lisäksi meidän on saatava mukaan myös yritysten osaamistaito, koska se on juuri se, mikä tuo vaurautta Suomelle.

Jyri Saastamoinen

puheenjohtaja

Kainuun Kokoomus