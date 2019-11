Lukijan mielipide: Tönäri on Kainuun sotelle ja Kajaanille tuottava investointi, ei menoerä!

Suomen Klubitalot ry on pöyristynyt Kainuun soten yhtymähallituksen tekemästä päätöksestä poistaa järjestöavustukset ja keskittyä ensi vuonna ainoastaan sille kuuluviin lakisääteisiin sote-palveluihin säästövaatimusten takia. Säästön hakeminen Klubitalon rahoituksesta leikkaamalla tulee tuottamaan moninkertaisia menoja muissa palveluissa jatkossa.

Nuorten Ystävät ylläpitää Pohjois-Suomessa kolmea Klubitaloa. Kajaanissa sijaitsevan Klubitalo Tönärin rahoitus koostuu STEAn, Kainuun soten ja Kajaanin kaupungin rahoitusosuuksista. Kainuun soten osuus on ollut 60 000 euroa ja Kajaanin 60 000 euroa.

Kainuun sote on päättänyt lopettaa järjestöavustukset kokonaan ja Kajaani on päättänyt vähentää rahoitusta puolella. Vaarana on, että myös STEA tulee tässä tilanteessa joko vähentämään rahoitustaan tai lopettamaan sen, sillä ehto STEA:n rahoitukselle on, että myös kunnat tai sote rahoittaa toimintaa. Tilanne on siis kriittinen.

Klubitalotoiminta on tutkitusti kustannustehokasta kunnille ja valtiolle. Etelä-Suomessa useita Klubitaloja ylläpitävän Eskot ry:n ROI (Return on Investment) -analyysin mukaan jokainen Klubitaloihin sijoitettu yksi euro tuottaa 4,57 euron säästön psykiatrisissa hoitokustannuksissa ensimmäisen jäsenyysvuoden aikana. Laskelmat eri maissa ovat samansuuntaisia: klubitalotoimintaan sijoitettu euro tai dollari tuottaa 4,5 – 6-kertaisesti säästöjä muilla alueilla yhteiskunnassa.

Kyseessä ei siis ole menoerä, vaan tuottava investointi kunnille ja valtiolle. Täten voimme arvioida, että lopettamalla 90 000 euron investointinsa Klubitalolle Kainuun sote ja Kajaani menettävät yhteensä noin 320 000 euron säästöt. Harva sosiaali- tai mielenterveyspalvelu tuottaa näin todistettuja hyötyjä myös taloudellisessa mielessä.

Klubitalo Tönärillä on tällä hetkellä 218 jäsentä. Tönärin jäsenistä osa on osatyökykyisiä mielenterveyskuntoutujia, osalla on neuropsykiatrinen diagnoosi tai aistivamma. Klubitalo Tönärin jäsenet ovat henkilöitä, jotka ovat vaikeasti työllistyviä haasteidensa vuoksi, mutta Tönärin työhönvalmentajat tekevät erinomaista työtä jäsentensä ohjaamisessa työelämään ja opintoihin.

Vastaavaa tukea ei alueella ole välttämättä muuten saatavilla. Jos Klubitalon toiminta päättyy, kaikille ei ole Kainuun alueella paikkaa minne jatkaa.

Klubitalo Tönäri tekee erinomaista tulosta työhönvalmennuksessa. Lähes 40% Tönärin jäsenistä on työllistynyt, lähtenyt opiskelemaan tai edennyt muutoin tarkoituksenmukaiseen toimintaan klubitalon työhönvalmennuksen avulla.

Tönärin työhönvalmentajat ovat jakaneet tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen osaamistaan myös muulle klubitaloverkostollemme. Tönärissä klubitalotoimintaan osallistuneet jäsenet ovat päässeet osaksi myös valtakunnallisesta klubitaloverkostoa ja sen kehittämistä. Tästä ovat hyötyneet siis sekä jäsenet, että koko suomalaisten Klubitalojen verkosto.

Kajaanin , Sotkamo-Kuhmon sekä Ylä-Kainuun tulosyksiköiden päälliköiden Marja-Leena Leinosen ja Marjo Pietikäisen (Kainuun Sanomat 19.11.2019) mukaan matalan kynnyksen palvelujen väheneminen vaikuttaa väistämättä mielenterveys- ja riippuvuusongelmien ehkäisytyöhön. Erilaisten tukipalvelujen kokonaisuuden kaventuminen voi kostautua sotelle niin, että soten hoitopalveluihin hakeutuu entistä enemmän asiakkaita.

On siis hyvin lyhytnäköistä säästää ajamalla alas tarpeellista ja tutkitusti vaikuttavaa toimintaa. Säästöjä saadaan klubitalotoimintaa tukemalla, ei sen rahoituksesta leikkaamalla!

Peppi Laine

Päivi Lepistö