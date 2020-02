Lukijan mielipide: Tuomas Kettusen vastaus Pentti Kettuselle – perussuomalaisten linjalla Kainuu autioituu

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni on hiljattain kertonut hallituksen selvittävän keinoja suomalaisten asuntojen hintojen eriytymisen katkaisulle. Mielestäni Kulmunin esitys on erinomainen. Nyt on käännettävä kaikki kivet, jotta ikävä kehitys saadaan poikki.

Sen sijaan ihmettelen sitä, miksi kajaanilainen ex-kansanedustaja Pentti Kettunen (ps.) katsoi aiheelliseksi alkaa irvailla tästä Kulmunille (KS 13.2.2020). Ilman, että hänellä olisi ollut ensimmäistäkään ratkaisua monta kainuulaistakin koskettavaan ongelmaan.

Sen sijaan katse oli suunnattuna peruutuspeiliin vuosikymmenten taakse, mihin emme voi enää vaikuttaa. Todettakoon muistin virkistämiseksi, että Suomen EU-jäsenyydestä päätti Suomen kansa kansanäänestyksessä.

Millaisia lääkkeitä perussuomalaiset ovat tarjonneet useimpia suomalaisia koskeviin ongelmiin? Eivät mitään, vaan päinvastoin. Perussuomalaisten linjalla koko Kainuu ja maaseutu vasta autioituisivat.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on muun muassa todennut, että jokaisen suomalaisen peruspalveluiden rahoittamisen turvaksi tarkoitettu verotulojen tasaus pitäisi lakkauttaa "kepulaisena aluepolitiikkana". Toisin sanoen Pentti Kettusen edustamaa puoluetta ei sureta se, että kainuulaisten kunnallisveroprosentti nousisi tuplasti.

Halla-ahon mielestä myös yhdenvertaiset peruspalvelut ovat utopiaa eikä sitä kannatta tavoitella. Näin kovaa oikeistolaista politiikkaa ei ole harrastanut edes kokoomus.

Lisäksi tätä kirjoittaessani tuli tieto, että jopa perussuomalaisten oululainen kansanedustaja kummastelee, miksi Keskusta haluaa säilyttää Pudasjärven vastaanottokeskuksen, siinä kunnan toivetta kunnioittaen? Joten eipä perussuomalaisia näytä kiinnostavan valtion työpaikatkaan maaseudulla.

Suomea ja kainuulaisia koskevat tulevaisuuden haasteet ovat yhteisiä. Työllisyys, Kainuutakin koskettava työvoimapula, yrittämisen edellytykset ja ihmisten peruspalveluiden turvaaminen vain muutamia mainitakseni.

Niissä nykyinen hallitus tekee ahkerasti työtä. Siksi olisi toivottavaa, että myös perussuomalaiset voisivat esittää toteuttamiskelpoisia ja tulevaisuuteen katsovia ratkaisuja. Yhteiset haasteet vaativat yhdessä tehtyjä ratkaisuja.

Tuomas Kettunen

