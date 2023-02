Lukijan mielipide: Turvallisuus ja hyvinvointi taattava

Se, että tiedät saavasi apua, kun sitä tarvitset, luo sitä vankkaa turvallisuuden tunnetta elämään. Tätä tuo esimerkiksi ensihoito, kun itse tai läheinen ihminen sairastuu. Tietysti myös poliisi, päivystyspalvelut, palokunta.

Kyllähän ihmiset haluavat voida hyvin, olla terveitä, aktiivisia, osana yhteiskuntaa. Tähän luovat pohjaa hyvinvointialueet ja kunnat.

Ja ilman muuta haluamme pärjätä elämässä, tehdä työtä, jolla tulee toimeen, olla elinvoimaisia.

Näiden tekijöiden riittävyyttä olen joutunut kyseenalaistamaan viime aikoina kovasti. Esimerkiksi meiltä Kuhmosta on päivystyspalvelut typistetty olemattomiin. On vedottu, että onhan teillä toimiva ensihoito turvana. Ja nyt sekin ollaan typistämässä.

Väistämättä tulee ajatus, onko täällä enää turvallista elää. Voinko enää turvata lasteni turvallisuuden?

Hyvinvointialueen kassassa on melkoinen vaje. Ymmärrän, että on väistämätöntä tehdä sopeuttamista ja tulevaisuudessa palveluita on karsittava. Vaan sitä ei voi tehdä siten, että rapsaistaan nyt meidän terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta takaavat palvelut minimiin. Se pitää tehdä kestävällä pohjalla.

Vuodepaikkoja halutaan karsia ja korvata ne kotisairaalatoiminnalla. Ensin tulee kuitenkin lisätä merkittävästi esimerkiksi palveluasumista, jotta ne vanhukset, jotka eivät enää pärjää yksin, saavat asua turvallisesti, eikä tarvitse ajella rinkiä päivystys-vuodeosasto-koti välillä.

Sairaudet ja sosiaaliset ongelmat tulevat kalliiksi yhteiskunnalle. Paljon edullisempaa on ehkäistä niitä tehokkaasti.

Näin vaalien alla keskustelu velkaantumisesta ja leikkauslistoista käy kuumana. Väistämättä leikkaukset tulisivat kohdistumaan sote-palveluihin ja yhteiskuntamme heikompiosaisiin.

Tämä luo eroja ihmisten hyvinvoinnissa, lisää kalliita sairauksia ja sosiaalisia ongelmia.

Mielestäni panostaminen ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin tuo paremmat säästöt pitkällä aikavälillä. Ja tietysti se, että ihmiset jaksavat tehdä töitä ja olla mukana yhteiskunnassa.

Rakennetaan yhteiskuntaa mieluummin kestävälle pohjalle.

Riikka Seppänen

eduskuntavaaliehdokas (sd.)

Kuhmo